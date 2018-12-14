Воспитывают патриотов малой родины

История первого учреждения дополнительного образования Дома пионеров и школьников села Мишкино уходит корнями в далёкий 1948 год. Первым директором был Павел Семёнович Паляев. Затем директорами работали: Эплай Изиляевич Изиляев, Зинаида Калиевна Яковлева, Лариса Алексеевна Кильдиярова, Гульнара Гасимьяновна Курбанова.
Пионерское движение в селе начало развиваться задолго до открытия Дома пионеров. История сохранила имена первых пионеров — И. С. Гайниева, А. П. Димишаева, А. М. Мишинькиной-Кочетовой. Первой пионер- вожатой района была А. Шамиева — одна из 4000 пионеров советской республики. В 1924 году Алина Павловна, работая в Москве в детском доме, была вызвана в ЦК ВЛКСМ, где получила задание — создать первые пионерские отряды. Из Москвы её направили в Уфу, а затем в Чураевскую школу Мишкинского района. Так она стала первой пионервожатой в районе.
В 1957 году при Бабаевской школе открыли первый пионерский лагерь. Ныне большой популярностью пользуется спортивно-оздоровительный лагерь «Старт», расположенный близ деревни Старокульчубаево, работающий как автономное учреждение.
Станция юных техников была образована в 1989 году. Директором с момента образования и до слияния работал Иван Яваевич Ялаев. В то время начали работать кружки: «Столярно-конструкторское», «Умелые руки», «Авиаракетомодельное», «Мотокружок» и «Радиотехнический». Новую жизнь вдохнуло в работу СЮТ открытие объединения картингистов, которое способствовало осознанному выбору профессии многих мальчишек села. С юными любителями техники в разные годы работали Тагир Масгутович Исмагилов, Иргубай Идылбаевич Килинбаев. Бессменным руководителем детского объединения многие годы является Иван Яваевич Ялаев.
В 1998 году впервые в СЮТ начал работать кружок «Юный информатик». На республиканских технических олимпиадах его воспитанники много лет оказывали достойную конкуренцию городским и специализированным школам.
Много лет подряд лучшие экспонаты воспитанников столярно-конструкторских объединений выставлялись на республиканских и зональных конкурсах и выставках.
В 1993 году образована Станция юных натуралистов. Первым директором стала Гузель Низамовна Сергеева. На протяжении многих лет работы СЮН, руководителями кружков работали творческие и инициативные педагоги, которые показывали высокие результаты в мероприятиях Всероссийского и Республиканского уровней: И. П. Казакова, Л. С. Алимова, З. Г. Шагиева, Ф. И. Загитова, Л. А. Бикмасова, Н. И. Кибаева.
Молодёжный центр «Виктория» (образован в 1995 году, директором был назначен И. Ф. Салихов) был создан на базе военно-патриотического клуба «Десантник», который в своё время был организован в целях ранней подготовки допризывной молодежи и полного охвата трудных подростков занятиями спортом, специальной подготовкой к предстоящей службе в армии. Он начал свою работу в 1987 году при Мишкинской средней школе № 1, руководителем был инструктор по парашютной подготовке, бывший десантник С. А. Баженов. Курсанты постоянно защищали честь района на всех проходящих в республике соревнованиях, становились чемпионами северной зоны республики по парашютному спорту, постоянно занимали призовые места.
За время существования клуб «Десантник» подготовил около 800 парашютистов-разрядников, многие из которых отслужили в «горячих» точках, прошли службу в рядах ВДВ, ВМФ, пограничных войсках.
Многие годы подряд курсанты клуба совершали учебные прыжки на базе Янаульского СТК, начиная с марта 1998 года на учебные прыжки с парашютом с самолета АН‑2 организованно стали выезжать в город Уфу, где совершали прыжки на базе Центрального аэроклуба имени М. Гареева.
Детская турбаза была образована 1 апреля 1980 года. Первым руководителем был назначен Илья Капеевич Капеев. С тех пор в связи с переменами жизни в обществе детская турбаза не единожды меняла свое название, но суть остается прежней — это формирование личности ребенка, а именно, воспитание средствами туризма и краеведения граждан России, любящих свою Родину, развитых физически, нравственно и интеллектуально. Вот уже 32 года, начиная с 1986 года, возглавляет данное учреждение Вячеслав Айгушевич Князев.
За годы существования Центр детского туризма, экскурсий и патриотического воспитания «Путник» добился весомых результатов. Он стал одним из ведущих и авторитетных учреждений дополнительного образования республики. ЦДЮТ и Э — неоднократный победитель и призер республиканского комплексного зачета по туристско-краеведческой работе, проводимый Министерством образования Республики Башкортостан. Около двадцати лет учреждение является победителем в конкурсе на «лучший туристский центр Республики Башкортостан» среди муниципальных районов. Среди высоких наград «Путника» — Благодарственное письмо комитета РБ по делам «ЮНЕСКО». Учреждение не раз награждалось грамотами федерального Центра туризма и краеведения МО и науки РФ, МО РБ за достигнутые успехи в развитии детского туризма и краеведения в Республике Башкортостан. Педагоги дополнительного образования являются неоднократными призерами республиканского конкурса «Педагог года», «Методист года», престижных общероссийских конкурсов МО и науки РФ. Среди них: В. Апсатаров, Н. Александрова, В. Питаев, У. Небогатикова.
Школьные музеи района, курируемые учреждением, не раз становились дипломантами республиканского смотра-конкурса общественных и государственных музеев и Республиканского смотра-конкурса школьных музеев. Педагоги учреждения в работе с детьми ориентируются на индивидуальный подход и к увеличению роли исследовательской работы. Центром ежегодно проводятся конкурсы исследовательских работ «Дорогами Отечества», учебно-исследовательских работ «Молодежь Башкортостана исследует окружающую среду», для детей с ограниченными возможностями здоровья «Своей Отчизне пою я песню». В результате этой работы ежегодно открываются новые страницы истории района. Уровень подготовленности учащихся района позволяет ежегодно не только участвовать в республиканских конкурсах, но и побеждать и быть призерами. Начиная с 2001 по 2017 годы в республиканском конкурсе исследовательских краеведческих работ участников туристско-краеведческого движения «Дорогами Отечества» победителями стали 20 учащихся, призерами — 52, одна воспитанница стала призером Всероссийского конкурса, двое — призерами республиканской олимпиады по краеведению.
Воспитанники Центра ежегодные победители и призеры республиканских соревнований и чемпионатов РБ по спортивному туризму, картингу, военно-прикладным видам спорта. Обучающиеся не раз становились победителями и призерами республиканских конкурсов на лучшее знание государственной символики, юных экскурсоводов «По малой родине моей», слета юных краеведов-туристов, регионального этапа Всероссийского конкурса учебно-исследовательских экологических проектов, региональной научно-практической конференции «Сады нашего детства», регионального этапа Всероссийского конкурса «Зеленая планета», республиканского конкурса «Мой край родной — Башкортостан», республиканской акции «Зеленый целитель».
Обучающиеся Центра защищают честь республики на Всероссийских соревнованиях. За последние пять лет наши воспитанники выступали на Всероссийском слете туристов-краеведов в городах Тольятти, Белорецк; на Всероссийских соревнованиях по спортивному туризму среди обучающихся на пешеходных дистанциях в Пермском крае, Самаре, республике Марий Эл; на соревнованиях Приволжского федерального округа (Туриада) по спортивному туризму, на соревнованиях Содружества независимых государств в Курске, Московской области и городе Доброграде Владимирской области, где неизменно становились призёрами и победителями. Воспитанники Центра неоднократно становились призёрами Всероссийского конкурса учебно-исследовательских экологических проектов «Человек на Земле». За достигнутые успехи в спортивном туризме один из обучающихся Центра в 2016 году стал стипендиатом Главы РБ.
Учреждение традиционно организует и проводит множество районных соревнований по спортивному туризму и ориентированию, массовые туристско-краеведческие и экологические мероприятия.
Мишкинский район стал полигоном для проведения республиканских соревнований учащихся по спортивному туризму (дистанции пешеходные и лыжные), по спортивному ориентированию, «Школе безопасности». За всеми этими работами и результатами стоят наши методисты и педагоги дополнительного образования. С момента открытия Центра детского туризма в ее стенах «отдавали и отдают свое сердце детям» трудолюбивые и творчески мыслящие педагоги С. Шамшиева, В. Габбасов, А. Садовский, Б. Исанбаев, В. Салмиянов, С. Ахмазов, В. Кугубаев, Е. Баюршин, А. Коледин, В. Салмиянов, Е. Аликов, В. Питаев, Б. Айгузин, П. Яншаев, Ю. Яшкин, Ф. Ибатов, М. Закиров, Л. Салишев, И. Шамукаева, Л. Килинбаева, В. Байбулатов, Р. Николаев, С. Бахитов, В. Кутлияров, Н. Валиулин, А. Исламалов, И. Ишмурзин, З. Яковлева, С. Баженов, С. Минильбаева, Н. Салмиянова, Л. Алимова, В. Кутлияров, Н. Валиуллин, А. Исламалов и другие.