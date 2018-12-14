Воспитывают патриотов малой родины

История первого учреждения дополнительного образования Дома пионеров и школьников села Мишкино уходит корнями в далёкий 1948 год. Первым директором был Павел Семёнович Паляев. Затем директорами работали: Эплай Изиляевич Изиляев, Зинаида Калиевна Яковлева, Лариса Алексеевна Кильдиярова, Гульнара Гасимьяновна Курбанова.

Пионерское движение в селе начало развиваться задолго до открытия Дома пионеров. История сохранила имена первых пионеров — И. С. Гайниева, А. П. Димишаева, А. М. Мишинькиной-Кочетовой. Первой пионер- вожатой района была А. Шамиева — одна из 4000 пионеров советской республики. В 1924 году Алина Павловна, работая в Москве в детском доме, была вызвана в ЦК ВЛКСМ, где получила задание — создать первые пионерские отряды. Из Москвы её направили в Уфу, а затем в Чураевскую школу Мишкинского района. Так она стала первой пионервожатой в районе.

В 1957 году при Бабаевской школе открыли первый пионерский лагерь. Ныне большой популярностью пользуется спортивно-оздоровительный лагерь «Старт», расположенный близ деревни Старокульчубаево, работающий как автономное учреждение.

Станция юных техников была образована в 1989 году. Директором с момента образования и до слияния работал Иван Яваевич Ялаев. В то время начали работать кружки: «Столярно-конструкторское», «Умелые руки», «Авиаракетомодельное», «Мотокружок» и «Радиотехнический». Новую жизнь вдохнуло в работу СЮТ открытие объединения картингистов, которое способствовало осознанному выбору профессии многих мальчишек села. С юными любителями техники в разные годы работали Тагир Масгутович Исмагилов, Иргубай Идылбаевич Килинбаев. Бессменным руководителем детского объединения многие годы является Иван Яваевич Ялаев.

В 1998 году впервые в СЮТ начал работать кружок «Юный информатик». На республиканских технических олимпиадах его воспитанники много лет оказывали достойную конкуренцию городским и специализированным школам.

Много лет подряд лучшие экспонаты воспитанников столярно-конструкторских объединений выставлялись на республиканских и зональных конкурсах и выставках.

В 1993 году образована Станция юных натуралистов. Первым директором стала Гузель Низамовна Сергеева. На протяжении многих лет работы СЮН, руководителями кружков работали творческие и инициативные педагоги, которые показывали высокие результаты в мероприятиях Всероссийского и Республиканского уровней: И. П. Казакова, Л. С. Алимова, З. Г. Шагиева, Ф. И. Загитова, Л. А. Бикмасова, Н. И. Кибаева.

Молодёжный центр «Виктория» (образован в 1995 году, директором был назначен И. Ф. Салихов) был создан на базе военно-патриотического клуба «Десантник», который в своё время был организован в целях ранней подготовки допризывной молодежи и полного охвата трудных подростков занятиями спортом, специальной подготовкой к предстоящей службе в армии. Он начал свою работу в 1987 году при Мишкинской средней школе № 1, руководителем был инструктор по парашютной подготовке, бывший десантник С. А. Баженов. Курсанты постоянно защищали честь района на всех проходящих в республике соревнованиях, становились чемпионами северной зоны республики по парашютному спорту, постоянно занимали призовые места.

За время существования клуб «Десантник» подготовил около 800 парашютистов-разрядников, многие из которых отслужили в «горячих» точках, прошли службу в рядах ВДВ, ВМФ, пограничных войсках.

Многие годы подряд курсанты клуба совершали учебные прыжки на базе Янаульского СТК, начиная с марта 1998 года на учебные прыжки с парашютом с самолета АН‑2 организованно стали выезжать в город Уфу, где совершали прыжки на базе Центрального аэроклуба имени М. Гареева.

Детская турбаза была образована 1 апреля 1980 года. Первым руководителем был назначен Илья Капеевич Капеев. С тех пор в связи с переменами жизни в обществе детская турбаза не единожды меняла свое название, но суть остается прежней — это формирование личности ребенка, а именно, воспитание средствами туризма и краеведения граждан России, любящих свою Родину, развитых физически, нравственно и интеллектуально. Вот уже 32 года, начиная с 1986 года, возглавляет данное учреждение Вячеслав Айгушевич Князев.

За годы существования Центр детского туризма, экскурсий и патриотического воспитания «Путник» добился весомых результатов. Он стал одним из ведущих и авторитетных учреждений дополнительного образования республики. ЦДЮТ и Э — неоднократный победитель и призер республиканского комплексного зачета по туристско-краеведческой работе, проводимый Министерством образования Республики Башкортостан. Около двадцати лет учреждение является победителем в конкурсе на «лучший туристский центр Республики Башкортостан» среди муниципальных районов. Среди высоких наград «Путника» — Благодарственное письмо комитета РБ по делам «ЮНЕСКО». Учреждение не раз награждалось грамотами федерального Центра туризма и краеведения МО и науки РФ, МО РБ за достигнутые успехи в развитии детского туризма и краеведения в Республике Башкортостан. Педагоги дополнительного образования являются неоднократными призерами республиканского конкурса «Педагог года», «Методист года», престижных общероссийских конкурсов МО и науки РФ. Среди них: В. Апсатаров, Н. Александрова, В. Питаев, У. Небогатикова.

Школьные музеи района, курируемые учреждением, не раз становились дипломантами республиканского смотра-конкурса общественных и государственных музеев и Республиканского смотра-конкурса школьных музеев. Педагоги учреждения в работе с детьми ориентируются на индивидуальный подход и к увеличению роли исследовательской работы. Центром ежегодно проводятся конкурсы исследовательских работ «Дорогами Отечества», учебно-исследовательских работ «Молодежь Башкортостана исследует окружающую среду», для детей с ограниченными возможностями здоровья «Своей Отчизне пою я песню». В результате этой работы ежегодно открываются новые страницы истории района. Уровень подготовленности учащихся района позволяет ежегодно не только участвовать в республиканских конкурсах, но и побеждать и быть призерами. Начиная с 2001 по 2017 годы в республиканском конкурсе исследовательских краеведческих работ участников туристско-краеведческого движения «Дорогами Отечества» победителями стали 20 учащихся, призерами — 52, одна воспитанница стала призером Всероссийского конкурса, двое — призерами республиканской олимпиады по краеведению.

Воспитанники Центра ежегодные победители и призеры республиканских соревнований и чемпионатов РБ по спортивному туризму, картингу, военно-прикладным видам спорта. Обучающиеся не раз становились победителями и призерами республиканских конкурсов на лучшее знание государственной символики, юных экскурсоводов «По малой родине моей», слета юных краеведов-туристов, регионального этапа Всероссийского конкурса учебно-исследовательских экологических проектов, региональной научно-практической конференции «Сады нашего детства», регионального этапа Всероссийского конкурса «Зеленая планета», республиканского конкурса «Мой край родной — Башкортостан», республиканской акции «Зеленый целитель».

Обучающиеся Центра защищают честь республики на Всероссийских соревнованиях. За последние пять лет наши воспитанники выступали на Всероссийском слете туристов-краеведов в городах Тольятти, Белорецк; на Всероссийских соревнованиях по спортивному туризму среди обучающихся на пешеходных дистанциях в Пермском крае, Самаре, республике Марий Эл; на соревнованиях Приволжского федерального округа (Туриада) по спортивному туризму, на соревнованиях Содружества независимых государств в Курске, Московской области и городе Доброграде Владимирской области, где неизменно становились призёрами и победителями. Воспитанники Центра неоднократно становились призёрами Всероссийского конкурса учебно-исследовательских экологических проектов «Человек на Земле». За достигнутые успехи в спортивном туризме один из обучающихся Центра в 2016 году стал стипендиатом Главы РБ.

Учреждение традиционно организует и проводит множество районных соревнований по спортивному туризму и ориентированию, массовые туристско-краеведческие и экологические мероприятия.