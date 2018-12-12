В Мишкинском районе прошли мероприятия, приуроченные Международному дню борьбы с коррупцией

В рамки плана были включены разработка памяток, посвященных антикоррупционной тематике и проведение акции «Что нужно знать о коррупции», которая была проведена на площади перед районным Дворцом культуры в форме распространения памяток, посвященных антикоррупционной тематике. Участие приняли 95 человек. Активную помощь в проведении акции оказали волонтеры местного отделения «Молодая гвардия».
Памятки были направлены в сельские поселения и подведомственные учреждения для размещения на информационных стендах и помещениях. На официальном сайте администрации муниципального района Мишкинский район памятки размещены в разделе «Противодействие коррупции» по ссылке https://mishkan.bashkortostan.ru/activity/382/.
Отдельным пунктом плана предусмотрено участие муниципальных служащих и учащихся 11 классов общеобразовательных учреждений в интерактивной компьютерной игре «Мы против коррупции», которая прошла в ноябре. В ней приняли участие муниципальные служащие Совета, администрации, сельских поселений и более 100 учеников 11 классов муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан.
Также в 9–11 классах общеобразовательных учреждений района были проведены классные часы, посвященные Международному дню борьбы с коррупцией. В фойе Центральной районной библиотеки и ее филиалах были организованы выставки на антикоррупционную тематику.
Еще одним не менее интересным мероприятием стал социальный опрос населения по определению уровня восприятия коррупции в районе, организованный администрацией муниципалитета. В опросе приняли участие 289 человек в возрасте от 18 лет. 93,43 процента опрошенных являются жителями Мишкинского района.
69,2 процента анкетируемых ответили, что знакомы с основными мерами по противодействию коррупции в Мишкинском районе. Работу органов местного самоуправления по противодействию коррупции оценили положительно 65,75 процентов респондентов.
Более того, 63 процента опрошенных отметили, что не встречались с проявлениями коррупции в повседневной жизни.
Как необходимые для эффективности борьбы с коррупцией были названы такие меры как уголовные дела, возбужденные в отношении коррупционеров (43,25 процентов); увольнение должностных лиц с занимаемой должности (42,9 процентов).
Для уменьшения количества взяточников, по мнению респондентов, необходимо ужесточить ответственность за коррупцию (39 процентов).
По результатам соцопроса можно сделать выводы об эффективности работы по противодействию коррупции.
Итоги проведенной работы были подведены на семинаре с главами сеьского поселения, ответственными лицами по противодействию коррупции и руководителями муниципальных учреждений района.