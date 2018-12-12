В Мишкинском районе прошли мероприятия, приуроченные Международному дню борьбы с коррупцией

В рамки плана были включены разработка памяток, посвященных антикоррупционной тематике и проведение акции «Что нужно знать о коррупции», которая была проведена на площади перед районным Дворцом культуры в форме распространения памяток, посвященных антикоррупционной тематике. Участие приняли 95 человек. Активную помощь в проведении акции оказали волонтеры местного отделения «Молодая гвардия».

Памятки были направлены в сельские поселения и подведомственные учреждения для размещения на информационных стендах и помещениях. На официальном сайте администрации муниципального района Мишкинский район памятки размещены в разделе «Противодействие коррупции» по ссылке https://mishkan.bashkortostan.ru/activity/382/.

Отдельным пунктом плана предусмотрено участие муниципальных служащих и учащихся 11 классов общеобразовательных учреждений в интерактивной компьютерной игре «Мы против коррупции», которая прошла в ноябре. В ней приняли участие муниципальные служащие Совета, администрации, сельских поселений и более 100 учеников 11 классов муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан.

Также в 9–11 классах общеобразовательных учреждений района были проведены классные часы, посвященные Международному дню борьбы с коррупцией. В фойе Центральной районной библиотеки и ее филиалах были организованы выставки на антикоррупционную тематику.

Еще одним не менее интересным мероприятием стал социальный опрос населения по определению уровня восприятия коррупции в районе, организованный администрацией муниципалитета. В опросе приняли участие 289 человек в возрасте от 18 лет. 93,43 процента опрошенных являются жителями Мишкинского района.

69,2 процента анкетируемых ответили, что знакомы с основными мерами по противодействию коррупции в Мишкинском районе. Работу органов местного самоуправления по противодействию коррупции оценили положительно 65,75 процентов респондентов.

Более того, 63 процента опрошенных отметили, что не встречались с проявлениями коррупции в повседневной жизни.

Как необходимые для эффективности борьбы с коррупцией были названы такие меры как уголовные дела, возбужденные в отношении коррупционеров (43,25 процентов); увольнение должностных лиц с занимаемой должности (42,9 процентов).

Для уменьшения количества взяточников, по мнению респондентов, необходимо ужесточить ответственность за коррупцию (39 процентов).

По результатам соцопроса можно сделать выводы об эффективности работы по противодействию коррупции.