В Башкирии дополнительно закупили 217 школьных автобусов на 242 млн рублей

«Наши детишки должны ездить в школу в нормальных, комфортных условиях, не опасаясь, что автобус по дороге сломается, что там будет холодно или грязно. И эту работу мы будем продолжать. Сегодня в районы республики ушло 35 новых автобусов. А до конца года наши муниципалитеты получат 217 автобусов. На эти цели мы дополнительно выделили из республиканского бюджета 242 млн рублей», — сказал Радий Хабиров.

Руководитель региона еще в ноябре обратил пристальное внимание к проблеме изношенности транспорта, находящегося на балансе образовательных организаций. По последним данным, в республике имеются 1289 школьных автобусов, 55 из них не используются по причине аварийного состояния.

Также по мнению Радия Хабирова, особого внимания заслуживают те, кто непосредственно отвечает за безопасное и комфортное прибытие учеников в школу — водители автобусов.