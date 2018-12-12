В Башкирии дополнительно закупили 217 школьных автобусов на 242 млн рублей

«Наши детишки должны ездить в школу в нормальных, комфортных условиях, не опасаясь, что автобус по дороге сломается, что там будет холодно или грязно. И эту работу мы будем продолжать. Сегодня в районы республики ушло 35 новых автобусов. А до конца года наши муниципалитеты получат 217 автобусов. На эти цели мы дополнительно выделили из республиканского бюджета 242 млн рублей», — сказал Радий Хабиров.
Руководитель региона еще в ноябре обратил пристальное внимание к проблеме изношенности транспорта, находящегося на балансе образовательных организаций. По последним данным, в республике имеются 1289 школьных автобусов, 55 из них не используются по причине аварийного состояния.
Также по мнению Радия Хабирова, особого внимания заслуживают те, кто непосредственно отвечает за безопасное и комфортное прибытие учеников в школу — водители автобусов.
«В Абзелиловском районе я познакомился с водителем школьного автобуса. Каждый день он проезжает по 100 км: утром собирает детей с близлежащих деревень, а вечером развозит их по домам. Видно, что к автобусу он относится по-хозяйски. Внутри чисто, аккуратно, тепло. Но всё же машина очень старая. Ей уже больше 10 лет. Свой ресурс она давно исчерпала», — отметил врио Главы.