В Башкирии детям-победителям олимпиад и их наставникам выделят 12 млн рублей

Размер единовременных выплат для победителей и их наставников – 60 тысяч рублей, для призеров и их учителей — 30 тысяч рублей. Об этом на пресс-конференции сказал и.о. министра образования РБ Айбулат Хажин.

По итогам прошлого учебного года 26 обучающихся стали победителями, их подготовили 18 педагогов, 108 детей — призерами, их к успеху привели 72 учителя. Они будут отмечены денежными премиями. Причем победителям и (или) призерам нескольких олимпиад премия присуждается и выплачивается за каждое достижение. Так, если школьник дважды стал победителем, он получит 120 тысяч рублей, если дважды призер — 60 тысяч.

Кроме всероссийской олимпиады школьников, на выплаты могут рассчитывать победители и призеры олимпиад из перечня Министерства просвещения РФ.