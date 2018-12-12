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Образование
12 Декабря 2018, 12:08

В Башкирии детям-победителям олимпиад и их наставникам выделят 12 млн рублей

В Башкирии детям-победителям и призерам международных, всероссийских и межрегиональных олимпиад и их наставникам выделят 12 млн рублей.

Размер единовременных выплат для победителей и их наставников – 60 тысяч рублей, для призеров и их учителей — 30 тысяч рублей. Об этом на пресс-конференции сказал и.о. министра образования РБ Айбулат Хажин.
По итогам прошлого учебного года 26 обучающихся стали победителями, их подготовили 18 педагогов, 108 детей — призерами, их к успеху привели 72 учителя. Они будут отмечены денежными премиями. Причем победителям и (или) призерам нескольких олимпиад премия присуждается и выплачивается за каждое достижение. Так, если школьник дважды стал победителем, он получит 120 тысяч рублей, если дважды призер — 60 тысяч.
Кроме всероссийской олимпиады школьников, на выплаты могут рассчитывать победители и призеры олимпиад из перечня Министерства просвещения РФ.
Как сообщал «Башинформ», указ о материальном поощрении победителей, призеров международных, всероссийских и межрегиональных олимпиад, а также подготовивших их педагогов подписал временно исполняющий обязанности главы республики Радий Хабиров.
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