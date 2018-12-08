В Мишкинском районе школа деревни Иштыбаево отметила столетний юбилей

Школа… моя школа… Эти слова отзываются светлым чувством в душе каждого … Школа в нашей памяти — это светлые классы, исписанная мелом доска, первая влюбленность, строгие учителя, родительские нотации… А как здорово звенел школьный звонок с последнего урока!

С этими словами и мыслями посетили «храм знаний» выпускники Иштыбаевской основной общеобразовательной школы, в которую они были приглашены на 100 — летний юбилей. Пройдя по учебным зданиям, посещая музейный уголок, открытые уроки, они вспомнили свои школьные годы, увидели, какие изменения произошли за последнее время. Выпускников приветствовали учащиеся 1–9 классов. После экскурсии по школе все были приглашены на праздничное мероприятие, на котором присутствовали и выступили почетные гости: академик, публицист, член Союза писателей СССР, родственник родоначальника школы В. Гильмиярова Р. Амиров, глава администрации МР Мишкинский район, выпускник школы 1979 года Р. Мусин, начальник отдела образования района С. Александров, директор лицея № 1 имени Ф. Булякова Е. Малмыгин, депутат округа Р. Шамсутдинов, заведующая методическим кабинетом отдела образования района Л. Мустафина, председатель Конгресса татар района И. Шакуров, глава администрации СП Большешадинский сельсовет Ф. Ахметшин.

Кто может рассказать об истории образования школы, как ни директор, который 27 лет стоял у руля? Рассказ Назима Хазиахметова присутствующие слушали, затаив дыхание. Он начал свое выступление с воспоминаний Васфи Гильмиярова, в которых он подробно писал об открытии в деревне Иштыбаево первой советской школы:

«Как только закончился 1917–1918 учебный год, из деревни Урьяды, где учительствовал, я вернулся в родную деревню Иштыбаево. Цель моего возвращения была конкретной — на малой родине хотел открыть школу. К моему счастью и везению, в деревню по административным и хозяйственным делам приехали председатель волости Агъзам Ямалетдинов и военком волости Сагъдим Исхаков. Мы договорились открыть в деревне советскую школу. Еще они пообещали похлопотать о строительстве нового здания.

К сожалению, во время Кизганбашевского восстания эти люди были зверски убиты. Вскоре началась гражданская война, советская власть из деревни временно была переведена в районный центр. Открытие школы откладывалось на неопределенное время.

Но мы не сидели сложа руки — работу начали с пропаганды и разъяснительной беседы среди родителей. Многие жители с радостью согласились с нами, но выдвинули и свои требования — чтобы мальчиков и девочек учили отдельно.

К началу нового учебного года в списке было зарегистрировано 60 детей — 35 мальчиков, 25 девочек. Под здание школы были подобраны более новые дома раскулаченных. 1 сентября 1918 года занятия начались. Мальчиков учил я (Васфи Гильмияров, прим. автора), девочек — моя жена, Файруза Гильмиярова».

— Говоря о знаменательной для школы дате, мы не можем не вспомнить о ветеранах педагогического труда. О людях, которые отдали всё самое лучшее и светлое этой школе. О людях, которые долгие годы делят с нами все праздники и будни. О людях, которые стоят у самых истоков славной истории нашей школы. По историческим данным, которые нам удалось отыскать, одними из первых учителей были Исхаков (из деревни Карышево), Ф. Гильванов, С. Фаизов, Н. Аскаров, В. Валинурова, Х. Муртазина, А. Кайбишева, супруги А. Шаехов и М. Аскарова (из Дюртюлей), М. Ситдиков. В эти годы учеба велась на арабском и латинском языках, — говорил Назим Гизитдинович. — Это были самые стойкие и передовые люди того времени. Учить детей им приходилось в трудных условиях — были печное отопление, керосиновые лампы, учебников было мало, писали на газетных листах, старых бумагах гусиным пером, чернилами, которые делались из сажи и свекольного сока. Наряду с учебой учителя вели агитационную работу среди населения, также трудились в вечерней школе.

В 1950 году школа стала семилетней, директором школы был назначен фронтовик А. Шаехов, окончивший Бирский учительский институт. Учащиеся 6–7 классов, которые получали образование в соседней Большешадинской школе, теперь продолжили учебу в родной деревне. К ним присоединились дети из деревни Терекеево. Классов стало не хватать, поэтому было принято решение о строительстве новой школы. 1951–1952 учебный год учащиеся начали в новой школе, крыша которой была из соломы.

Проходило время. Менялись условия труда и учебы. Обновился и коллектив учителей, каждый внес свою лепту в воспитание подрастающего поколения. Навсегда останутся в нашей памяти любимые педагоги Г. Фаизова, Ф. Имамутдинов, М. Галиханова, М. Мусин, И. Магадиев, А. Шаехов, А. Саитова, Х. Зайдуллина, которых, к сожалению, нет с нами.

В 1959–1969 годах, когда школой руководил очень инициативный, мудрый, старательный Б. Галиев, были построены еще два здания, для мастерской были приобретены станки, начал работу интернат, где жили дети из Терекеево. В 1961 году школа стала восьмилетней.

Затем директорами школы многие годы работали И. Магадиев, Н. Хазиахметов, при которых педагогический коллектив добивался хороших результатов, улучшилась материально-техническая база.

Учащиеся нашей школы всегда получали стабильные и прочные знания. Благодаря высокому профессионализму педагогов наша школа все 100 лет славится своими учениками. Среди них учителя, медицинские работники, специалисты сельского хозяйства, сотрудники полиции и многие другие. И сегодня мы с гордостью говорим о них. Это народный артист РБ Ш. Хамадинуров, много лет работавший заместителем главы администрации по строительству А. Хаматдинов, глава администрации МР Мишкинский район Р. Мусин, отличник охраны природы России А. Карамов, полковник в отставке Д. Бадамшин, майоры в отставке Ф. Ямалетдинов и Ф. Бадамшин, И. Гайсин, Т. Абдуллин, Х. Гайсин, многие годы воглавлявший Нуримановский район Ф. Бадамшин и многие другие. Перечислять имена всех в одной статье просто невозможно.

Наша школа является хранительницей традиций, бесценного педагогического опыта, накопленного прекрасными учителями за всю ее полувековую историю. И не удивительно, что часть учителей нашей школы — это ее вчерашние выпускники, идущие по стопам своих наставников. На сегодняшний день здесь работают директор школы, продолжательница династии педагогов Л. Валиуллина, ее супруг Н. Валиуллин, З. Имамутдинова, З. Аптикаева, Г. Валиуллина. В школе получают образование 47 учащихся, которым дают знания 11 учителей первой и высшей категорий.

С 2016 года она является филиалом МБОУ лицей № 1 с. Мишкино.

На юбилей школы приехали выпускники разных лет Ф. Ямалетдинов, Р. Мусина, Р. Миннегалиев, Ф. Валиуллин, Д. Галимов, Д. Шакиров, М. Салимова, которые поделились различными воспоминаниями, смешными историями, подарили памятные подарки и задушевные песни.