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Образование
3 Декабря 2018, 13:24

Врио министра образования Башкирии назначен Айбулат Хажин

Врио министра образования Башкирии назначен Айбулат Хажин. О подписании указа сообщил сегодня на оперативном совещании в Правительстве руководитель региона Радий Хабиров. Ранее агентство писало о том, что предыдущий руководитель ведомства Гульназ Шафикова подала в отставку.

Айбулат Хажин до последнего времени возглавлял Управление по контролю и надзору в сфере образования Башкортостана.
«Тема образования вам хорошо понятна, вы прекрасно знаете всю степень ответственности, — обратился Радий Хабиров к новому руководителю министерства образования. — Огромнейшая сеть образовательных учреждений в республике, прошу организовать эту работу должным образом».
Справка. Хажин Айбулат Вакилович родился 30 сентября 1973 года в Уфе. Окончил Уфимское медицинское училище №1, Башкирский государственный педагогический институт по специальности «биология и химия». Кандидат педагогических наук, отличник образования Республики Башкортостан.
Трудовую деятельность начал в 1996 году в Аргаяшской средней школе №2, где работал учителем химии.
В 1997-2000 годах — аспирант Уральской государственной академии физической культуры.
В 2001-2008 годах — старший преподаватель, доцент кафедры педагогики Уральского государственного университета физической культуры.
В 2003-2007 годах — докторант Уральского государственного университета физической культуры.
В 2003-2008 годах — заместитель декана Уральского государственного университета физической культуры.
В 2008-2009 годах — заместитель директора Уфимского топливно-энергетического колледжа.
В 2009 году — проректор по учебной работе Стерлитамакской государственной педагогической академии имени Зайнаб Биишевой.
В 2009-2010 годах — заведующий сектором отдела образования и науки Аппарата Правительства Республики Башкортостан.
В 2010-2014 годах — заместитель начальника Управления по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан.
В 2014-2016 годах — первый заместитель министра образования Республики Башкортостан.
В 2016-2018 годах — руководитель Управления по контролю и надзору в сфере образования Башкортостана.
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