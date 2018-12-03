Врио министра образования Башкирии назначен Айбулат Хажин

Айбулат Хажин до последнего времени возглавлял Управление по контролю и надзору в сфере образования Башкортостана.

«Тема образования вам хорошо понятна, вы прекрасно знаете всю степень ответственности, — обратился Радий Хабиров к новому руководителю министерства образования. — Огромнейшая сеть образовательных учреждений в республике, прошу организовать эту работу должным образом».

Справка. Хажин Айбулат Вакилович родился 30 сентября 1973 года в Уфе. Окончил Уфимское медицинское училище №1, Башкирский государственный педагогический институт по специальности «биология и химия». Кандидат педагогических наук, отличник образования Республики Башкортостан.

Трудовую деятельность начал в 1996 году в Аргаяшской средней школе №2, где работал учителем химии.

В 1997-2000 годах — аспирант Уральской государственной академии физической культуры.

В 2001-2008 годах — старший преподаватель, доцент кафедры педагогики Уральского государственного университета физической культуры.

В 2003-2007 годах — докторант Уральского государственного университета физической культуры.

В 2003-2008 годах — заместитель декана Уральского государственного университета физической культуры.

В 2008-2009 годах — заместитель директора Уфимского топливно-энергетического колледжа.

В 2009 году — проректор по учебной работе Стерлитамакской государственной педагогической академии имени Зайнаб Биишевой.

В 2009-2010 годах — заведующий сектором отдела образования и науки Аппарата Правительства Республики Башкортостан.

В 2010-2014 годах — заместитель начальника Управления по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан.

В 2014-2016 годах — первый заместитель министра образования Республики Башкортостан.