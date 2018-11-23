В Башкирии учителя обсудили вопросы совместной работы семьи и школы

Эта тема была поднята на районном семинаре заместителей директоров по воспитательной работе в Мишкинском районе

Мероприятие прошло в Ирсаевской средней школе имени А. Искандарова. В нем принимали участие 19 заместителей по воспитательной работе, методист отдела образования Л. Акбулдина, ответственный секретарь КДН и ЗП администрации района Л. Карамутдинова.

Вначале участники мероприятия посетили классные часы (с 1 по 11 классы) и внеклассное мероприятие. Вторая часть семинара была проведена в форме круглого стола.

Особый интерес у приглашенных вызвала конкурсная семейная программа «Семья — волшебный символ жизни», подготовленная заместителем директора школы по воспитательной работе деревни Ирсаево Л. Саляевой. В мероприятии приняли участие три семьи: Акбулдины, Янышевы, Яныбаевы. В ходе напряженной борьбы победила семья Акбулдиных. Все три семьи награждены почетными грамотами администрации школы.

Понравился присутствующим и мастер-класс педагога-психолога Э. Галимовой по рисованию. Дети с удовольствием делали поделки из жидкого соленого теста на тему «Волшебная осень», превращая тесто в шедевр искусства. К ним присоединились и гости мероприятия.

Завершился семинар «круглым столом», который был организован в форме живого общения. Каждый из присутствующих поставил свою оценку проведенным мероприятиям, высказал пожелания и замечания, задавал интересующие вопросы.

С большим интересом и вниманием слушали участники семинара выступление ответственного секретаря комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Л. Карамутдиновой. Она выступила по вопросам совершенствования профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, находящихся в центре внимания комиссии.

— Семейное неблагополучие является одной из причин, определяющих состояние правонарушений и преступлений несовершеннолетних. Исходя из этого, необходимо большое внимание уделить работе с семьей, — сказала в своем выступлении Людмила Вениаминовна. — В этой сложной работе должны взаимодействовать и дополнять друг друга социальные работники и педагоги, школьные психологи, члены школьного попечительского совета и родительских комитетов.

Затем она ответила на многочисленные вопросы присутствующих.

Методист отдела образования Л. Акбулдина выступила с предложениями по оказанию методической помощи заместителям директоров по воспитательной работе, социальным педагогам, классным руководителям в совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы в школе. Особое внимание уделялось работе образовательных учреждений по формированию гуманизма, профилактике депрессий у подростков, проведению диагностики суицидального риска среди несовершеннолетних, повышению квалификации педагогических работников образовательных учреждений по вопросам оказания психолого-педагогической помощи обучающимся, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Также были рассмотрены основные мероприятия, посвященные Году семьи в РБ и Году волонтера и добровольца в РФ.