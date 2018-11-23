В Башкирии прошел зональный этап республиканского конкурса «Мастер года‑2018»

13 ноября в Нефтекамском многопрофильном колледже прошел зональный этап республиканского конкурса «Мастер года‑2018».

В конкурсе приняли участие 10 мастеров производственного обучения из колледжей северо-западной зоны республики. Среди участников были как опытные педагоги, так и молодые специалисты, только начинающие свою преподавательскую карьеру. Мишкинский агропромышленный колледж представлял мастер производственного обучения Геннадий Искаков.

В заочном туре, который проходил с 9 по 12 ноября, конкурсанты демонстрировали свое электронное портфолио и видеоурок. На видеоуроке нашего мастера обучающиеся 2 курса по профессии «Мастер общестроительных работ» на учебной практике в мастерской каменных работ выполняли лицевую кирпичную кладку.

На втором очном туре конкурсанты защищали свой педагогический проект в сопровождении мультимедийной презентации, представляли самоанализ видео- урока и отвечали на вопросы жюри. Г. Искаков блестяще выступил на этом этапе конкурса и заслужил номинацию «За верность профессии». Мы поздравляем нашего призера и желаем ему дальнейших профессиональных успехов!