В Башкирии прошел StartupBus

В городе Благовещенске прошел StartupBus («Автобус стартапов»)

В настоящее время в мире развивается передовая форма активизации предпринимательских инициатив в виде, так называемых, StartupBus.

Для начинающих предпринимателей и лиц, желающих заняться предпринимательской деятельностью, «Автобус стартапов» прошел и в Благовещенске. В нем приняли участие студенты Мишкинского агропромышленного колледжа под руководством ведущего специалиста по инвестиционным вопросам администрации МР Мишкинский район Л. Имаевой.

На мероприятии выступили бизнес-тренер А. Хазимуллин на тему «Практический маркетинг: современные средства продвижения товаров СМСП», генеральный директор от группы компаний «Хазина» К. Сиразетдинов — «История создания успешного бизнеса, развития, успеха», главный специалист Центра поддержки предпринимательства ФРПМП РБ Р. Асадуллин — «Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в РБ».

Далее ребята работали в группах по разработке бизнес-идеи и ее презентации. Во время движения автобуса между участниками возникали дискуссии, в ходе которых в процессе «мозгового штурма», «деловой игры» под руководством модератора, а также с учетом мнения экспертов генерировались бизнес- идеи. По окончании маршрута участники представляли предложения по созданию новых бизнес-проектов на территории Республики Башкортостан, которые в дальнейшем могут получить дополнительную поддержку со стороны муниципальных районов или Госкомитета РБ.

Наши ребята создали три бизнес-проекта. Самым приемлемым и актуальным оказалась работа Ильяса Гайсина «Разведение кроликов». Студенты нашего районного колледжа остались довольны результатами поездки.

— Мы получили море позитива и стимул для дальнейшего развития бизнес-идей, — поделились они в разговоре со мной.

В ходе мероприятия участники посетили «Кванториум». Так же состоялись презентация предпринимателей, мастер-классы для начинающих и будущих предпринимателей, были проведены индивидуальные консультации.