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14 Ноября 2018, 16:00

Воспитанники кружка «Юный водитель» в Мишкинском районе совершили экскурсию в автомастерскую

Воспитанники объединения «Юный водитель» Центра «Путник» во время каникул совершили интересную экскурсию в автосервис ИП Карамова Ю. Ф. и понаблюдали за работой автослесаря.

Воспитанники объединения «Юный водитель» Центра «Путник» во время каникул совершили интересную экскурсию в автосервис ИП Карамова Ю. Ф. и понаблюдали за работой автослесаря.
Когда автомобиль на ходу, он едет без проблем, а когда он нуждается в ремонте, водитель обращается в автосервис. Юные картингисты знакомы с устройством картинга, при необходимости ремонтируют его, пускают в ход. А в этот день они ознакомились с работой автомастерской. Ведь недалеко то время, когда они получат права на вождение и родители разрешат сесть за руль настоящего автомобиля.
Члены кружка с интересом слушали Юрия Федоровича, он ознакомил ребят с работой автоподъемника, разного оборудования по ремонту легковых автомобилей и сварочных аппаратов. Также руководитель предприятия объяснил назначение смотровой ямы для ремонта ходовой части машины. Картингисты задавали ему вопросы и получали исчерпывающие ответы на них. Юрий Федорович пригласил ребят совершить экскурсию в любое время и обещал помочь в ремонте картинга.
Члены кружка остались довольны посещением автосервиса. От имени всех ребят я благодарю Ю. Карамова за то, что он уделил большое внимание юным экскурсантам.
И. Ялаев
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