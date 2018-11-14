Воспитанники кружка «Юный водитель» в Мишкинском районе совершили экскурсию в автомастерскую

Когда автомобиль на ходу, он едет без проблем, а когда он нуждается в ремонте, водитель обращается в автосервис. Юные картингисты знакомы с устройством картинга, при необходимости ремонтируют его, пускают в ход. А в этот день они ознакомились с работой автомастерской. Ведь недалеко то время, когда они получат права на вождение и родители разрешат сесть за руль настоящего автомобиля.