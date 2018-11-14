Ребята из Мишкинского района побывали с экскурсией в городе Бирске

Обучающиеся детских объединений «Юнармия» и «Юный дизайнер» под руководством Е. Биктышевой и Д. Алиевой совершили экскурсию в город Бирск.

Наше знакомство с городом началось с парка «Соколок», расположенного недалеко от центра города, в самом конце улицы Интернациональная. При входе, в глаза сразу бросается симпатичные кованые ворота с названием парка. Рядом — волшебное дерево: яблоня-символ города. «Растение» это кованое, а на нем красные яблоки. Нередко сюда заезжают молодожены в день бракосочетания и вешают замочки на удачу, чтобы новая семья была крепкой. Если идти дальше, то можно увидеть стену из серых камней. Впереди неё стоит мемориальный памятник, посвященный павшим бойцам в годы Гражданской войне. На стене в разных частях 3 пулемета. На самом видном месте на холме стоят две пушки. Не так давно здесь была построена cмотровая площадка.

Дальше мы посетили культурно-образовательный центр «УМникум». Он был построен в рамках программы строительства центров культурного развития в малых городах России при поддержке Министерства культуры РФ. Нам посчастливилось побывать в следующих студиях: электронная библиотека, анимация, роботехника, телестудия, 3д-моделирование, киберарена. Все студии оформлены тематически, руководители встретили нас, с сюрпризами. По окончании экскурсии детям были вручены брелки, сделанные на лазерном станке с надписью «Я люблю Мишкино». А в завершении нашего посещения была дискотека, и началась она с общего танца «Дружбы», в который постепенно включились все ребята. В гости на дискотеку пришли персонажи из мультфильма, они показывали танцевальные движения, которые ребята выполняли. Но на этом наше маленькое путешествие не закончилось. Нас ждал вкусный обед и мультфильм о добре и дружбе. Домой ребята уехали довольные и с массой положительных эмоций.