Мишкинский лицей № 1 приглашает будущих первоклассников на подготовительные занятия

Для многих родителей поступление ребенка в 1 класс волнительное дело — как будто отдаешь его в чужой и незнакомый мир.

Что же нужно делать, чтобы ваш ребенок начал свой путь к самостоятельности и независимости наиболее подготовленным? Можно ли быть уверенным, что читающий, знающий названия всех континентов Земли, марки машин и имена геров популярных мультфильмов ребенок будет успешным в школе? Вовсе нет. Успехи в учебе гораздо больше зависят от желания и умения учиться.

Мы, взрослые — учителя и родители — хотим, чтобы школьная жизнь ребенка была наполнена положительными эмоциями. Для этого мы должны создавать комфортные условия и поддерживать у ребенка желание учиться, ходить в школу, общаться с учителями и одноклассниками. В свою очередь мы, педагоги, будем стараться работать так, чтобы каждая минута урока была наполнена для ребенка смыслом.

Но к школе ребенка лучше подготовить заранее, чтобы к 1 сентября будущий первоклассник хоть немного представлял себе, что такое «школа». Конечно, процесс подготовки ребенка к школе начинается чуть ли не с самого рождения — мы учим малыша вниманию, когда читаем ему сказки, тренируем память, вместе заучивая стишки к утреннику в садике, помогаем социально адаптироваться, гуляя вместе с другими детьми. Однако, наиболее интенсивная подготовка начинается за несколько месяцев до первого похода в школу.

Чтобы помочь адаптироваться дошколятам к школьной жизни, с 17 ноября на базе МБОУ лицей № 1 имени Ф. Булякова с. Мишкино начинает вести подготовительные занятия школа будущих первоклассников «Малышок». Вас и ваших детей встретят опытные педагоги, которые помогут пережить погружение в новую жизнь.