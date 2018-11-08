В Мишкинском агроколледже прошли уроки финансовой грамотности

В народе говорят, что не все покупается, и не все продается. Счастье не купишь, горе не продашь. Никто не спорит с данной истиной. Конечно же, деньги — это не самое главное в мире.

В жизни каждого человека много прекрасных вещей и событий, которые могут приносить нескончаемое счастье и наполнять душу теплом. Но надо признать и тот факт, что в современном обществе отсутствие денег способно вызвать достаточное количество проблем. В большинстве случаев с ними сталкивается одна из многочисленных групп населения — молодёжь.

В агропромышленном колледже в рамках проекта Министерства финансов Российской Федерации «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» прошли уроки финансовой грамотности, направленные на предоставление молодым людям открытого и удобного доступа к базовым знаниям по финансовой грамотности, необходимые для заботы о личном благосостоянии.

Преподаватель экономических дисциплин Г. Булякова подготовила и провела классные часы на темы «Ваши финансы», «Планирование личного и семейного бюджета», «Секреты финансового успеха», был организован просмотр видеофильма «Банковский вклад и счет».

Интересно прошел классный час на тему «Секреты финансового успеха». Преподаватель Гузель Гарифьяновна первым делом спросила, что такое финансы? Почему они «поют» романсы? Попросила ответить на вопрос, а можно ли напечатать денег столько, чтобы было достаточно всем?

Студенты давали исчерпывающие ответы. У каждого было свое мнение.

— Деньги определяют достаток семьи, самостоятельность фирм, благополучие государ- ства, — подытожила преподаватель. — Каждый из нас должен быть финансово грамотным. Финансовая грамотность — это умение использовать знания и навыки для принятия правильных решений, связанных с доходами и расходами. От уровня финансовой грамотности каждого из нас зависит не только благосостояние наших семей, но и экономическое развитие страны.

Далее юноши и девушки работали в группах. Из предложенного перечня искали приемлемые варианты ответов на вопрос, как бы вы распорядились с 50 тысячами долларов, полученными в наследство? Преподаватель Гузель Гарифьяновна привела статистику Всемирного банка: как люди распоряжаются деньгами: 49 процентов населения хранят сбережения дома, 62 — предпочитают какие-либо финансовые услуги, 11 — одобряют стратегию накопления, но думают…, 28 — не признают личной ответственности за свои финансовые решения. Далее студенты решали финансовые задачи, а затем обсуждали допущенные финансовые ошибки. Они пришли к выводу, что нельзя тратить все, что зарабатываешь, не контролировать свои расходы, не знать, сколько у тебя денег; жить не по средствам; тратить еще не заработанные деньги; не знать, сколько у вас долгов; не прислушиваться к советам успешных людей; надеяться на «легкие» деньги; вкладывать деньги в непроверенные проекты; надеяться только на государственную поддержку; хранить деньги «под подушкой»; брать новый долг (кредит), чтобы рассчитаться со старым.