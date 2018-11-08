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Образование
8 Ноября 2018, 14:00

В Мишкинском агроколледже прошли уроки финансовой грамотности

В народе говорят, что не все покупается, и не все продается. Счастье не купишь, горе не продашь. Никто не спорит с данной истиной. Конечно же, деньги — это не самое главное в мире.

В народе говорят, что не все покупается, и не все продается. Счастье не купишь, горе не продашь. Никто не спорит с данной истиной. Конечно же, деньги — это не самое главное в мире.
В жизни каждого человека много прекрасных вещей и событий, которые могут приносить нескончаемое счастье и наполнять душу теплом. Но надо признать и тот факт, что в современном обществе отсутствие денег способно вызвать достаточное количество проблем. В большинстве случаев с ними сталкивается одна из многочисленных групп населения — молодёжь.
В агропромышленном колледже в рамках проекта Министерства финансов Российской Федерации «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» прошли уроки финансовой грамотности, направленные на предоставление молодым людям открытого и удобного доступа к базовым знаниям по финансовой грамотности, необходимые для заботы о личном благосостоянии.
Преподаватель экономических дисциплин Г. Булякова подготовила и провела классные часы на темы «Ваши финансы», «Планирование личного и семейного бюджета», «Секреты финансового успеха», был организован просмотр видеофильма «Банковский вклад и счет».
Интересно прошел классный час на тему «Секреты финансового успеха». Преподаватель Гузель Гарифьяновна первым делом спросила, что такое финансы? Почему они «поют» романсы? Попросила ответить на вопрос, а можно ли напечатать денег столько, чтобы было достаточно всем?
Студенты давали исчерпывающие ответы. У каждого было свое мнение.
— Деньги определяют достаток семьи, самостоятельность фирм, благополучие государ- ства, — подытожила преподаватель. — Каждый из нас должен быть финансово грамотным. Финансовая грамотность — это умение использовать знания и навыки для принятия правильных решений, связанных с доходами и расходами. От уровня финансовой грамотности каждого из нас зависит не только благосостояние наших семей, но и экономическое развитие страны.
Далее юноши и девушки работали в группах. Из предложенного перечня искали приемлемые варианты ответов на вопрос, как бы вы распорядились с 50 тысячами долларов, полученными в наследство? Преподаватель Гузель Гарифьяновна привела статистику Всемирного банка: как люди распоряжаются деньгами: 49 процентов населения хранят сбережения дома, 62 — предпочитают какие-либо финансовые услуги, 11 — одобряют стратегию накопления, но думают…, 28 — не признают личной ответственности за свои финансовые решения. Далее студенты решали финансовые задачи, а затем обсуждали допущенные финансовые ошибки. Они пришли к выводу, что нельзя тратить все, что зарабатываешь, не контролировать свои расходы, не знать, сколько у тебя денег; жить не по средствам; тратить еще не заработанные деньги; не знать, сколько у вас долгов; не прислушиваться к советам успешных людей; надеяться на «легкие» деньги; вкладывать деньги в непроверенные проекты; надеяться только на государственную поддержку; хранить деньги «под подушкой»; брать новый долг (кредит), чтобы рассчитаться со старым.
Чтобы закрепить полученные знания молодым людям был предложен просмотр видеофильма «Уроки финансовой грамотности». Подводя итог мероприятия, преподаватель Гузель Булякова еще раз напомнила юношам и девушкам, что нажить много денег — храбрость, сохранить их — мудрость, а умело расходовать — искусство.
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