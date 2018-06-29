Дошколята сдали нормы ГТО

В детском саду № 1 «Солнышко» ведётся активная физкультурно-оздоровительная работа, направленная на совершенствование двигательных навыков, на улучшение показателей физического развития и воспитание у детей правильного отношения к своему здоровью.







С сентября по декабрь 2017 года проводилось тестирование дошкольников 6–7 лет в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В нем приняли участие дети подготовительных к школе групп, родители которых предварительно зарегистрировали их на сайте ГТО.







В перечень требований для самых юных участников первой ступени входит четыре обязательных испытания и 3 по выбору. Это наклоны вперед из положения стоя на скамейке, подтягивания из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, бег 30 м (челночный бег 3*10м), смешанное передвижение 1 км, метание теннисного мяча в цель, прыжок в длину с места, бег 1 км на лыжах.







На выпускном бале главный судья ВФСК ГТО Н. Зайнитдинов поздравил ребят с прохождением тестирования в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и вручил удостоверения и знаки отличия А. Забаранилову (золото), Д. Байдимировой (золото), М. Ашиевой (золото), Е. Михайловой (золото), Т. Терегулову (серебро), А. Шумкову (серебро), Д. Кильдибаеву (серебро), А. Абдуллиной (серебро), А. Валиахметову (серебро), В. Байрамовой (бронза), В. Апкаликовой (бронза), А. Фазлыевой (бронза). Эти юные спортсмены оказались немного сильнее и чуточку быстрее. Мы поздравляем их с первыми наградами, желаем нашим настоящим фанатам спорта вести здоровый образ жизни, крепкого здоровья, удачи, оптимизма.







Фактически двигательная активность ребенка и его развитие — это принцип естественного воспитания, а ГТО весьма гармонично вписывается в данный процесс в качестве завершающего фактора.







Кроме того, участие в подобных мероприятиях повышает интерес к физической культуре и здоровому образу жизни детей и взрослых. Подготовка и участие в сдаче норм ГТО позволит не только создавать условия для укрепления здоровья детей, воспитания волевых качеств, развития стремления к победе и уверенности в своих силах, но и приблизить дошкольников к спорту. Во время соревнований дети получают не только радость от своих результатов, но и учатся переживать за своих товарищей, а также чувствуют себя маленькими участниками огромной команды спортсменов. Для нас этот год стал экспериментальным, мы убедились, что все требования к испытаниям доступны для наших детей подготовительных групп, и в ближайшее время мы планируем запустить проект «Нормы ГТО — путь к здоровью!»







Хочется выразить огромную благодарность всем, кто принял участие в подготовке и проведении тестирования дошкольников по комплексу ГТО. Также огромное спасибо родителям, которые поддержали своих детей и наш детский сад в проведении испытаний!



