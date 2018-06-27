Лето — чудесная пора

На базе филиала ООШ деревни Сосновка завершилась работа летнего пришкольного оздоровительного лагеря «Солнышко». Здесь 40 ребятишек от 7 до 14 лет с пользой для своего здоровья провели первый месяц летних каникул.







Программа дневного пребывания учащихся в лагере была насыщена разными спортивно-познавательными развивающими мероприятиями и играми, которые способствовали активному отдыху воспитанников, а главное, формировали творческие способности детей. Они принимали активное участие в проведении игровых программ, концертов, участвовали в больших коллективных делах лагеря.







А какие замечательные мероприятия прошли в дни работы лагеря. «День России», «День защиты детей», встреча с артистами из республики Марий Эл и просмотр детского спектакля с выступлением А. Иркабаева, кстати, выпускника нашей школы. Сколько выдумки, творчества, фантазии проявили ребята вместе со своими наставниками. Подбирали и разучивали песни и танцы, организовывали выставки рисунков «Весёлые каникулы!», «Сказки Пушкина», проводили экскурсии и акции на природе «Чистый родник», «Живая аптека», «Тропа безопасности», «Чистые берега».







На протяжении всей лагерной смены дети участвовали в спортивных и познавательных мероприятиях, развлекательных концертах, проводимых воспитателями и вожатой.







Каждый день ребята получали полноценное питание, разнообразные и вкусные блюда. В рационе присутствовали фрукты, ароматные соки, йогурты, свежие овощи.







Конечно же, готового рецепта «Счастливого лета» не существует, но педагоги нашей школы убеждены, что взаимопонимание и хорошее настроение — залог успеха в решении этой задачи. Взрослые старались, чтобы ребятам было весело, и чтобы каждый день был для них незабываем. Увлекательных вам каникул, ребята!



