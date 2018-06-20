Мы отдыхали в «Яйляу»

С 1 по 21 июня на базе филиала МБОУ СОШ № 2 с. Мишкино СОШ имени Али Карная деревни Большие Шады функционирует лагерь дневного пребывания — «Яйляу». Лагерь посещают 20 детей в возрасте от 7 до 12 лет. Здесь педагоги-воспитатели знакомят детей с историей и традициями башкирского народа, учат играть на национальных инструментах, танцевать башкирские танцы, петь народные песни. Каждый день распределён по темам. Дети общаются на своём родном башкирском языке. Атмосфера в «Яйляу» доброжелательная. Дети очень довольны.