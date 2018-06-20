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Образование
20 Июня 2018, 12:11

Мы отдыхали в «Яйляу»

С 1 по 21 июня на базе филиала МБОУ СОШ № 2 с. Мишкино СОШ имени Али Карная деревни Большие Шады функционирует лагерь дневного пребывания — «Яйляу».

С 1 по 21 июня на базе филиала МБОУ СОШ № 2 с. Мишкино СОШ имени Али Карная деревни Большие Шады функционирует лагерь дневного пребывания — «Яйляу». Лагерь посещают 20 детей в возрасте от 7 до 12 лет. Здесь педагоги-воспитатели знакомят детей с историей и традициями башкирского народа, учат играть на национальных инструментах, танцевать башкирские танцы, петь народные песни. Каждый день распределён по темам. Дети общаются на своём родном башкирском языке. Атмосфера в «Яйляу» доброжелательная. Дети очень довольны.


Педагоги ежедневно проводят викторины, посвящённые нашим землякам, конкурсы, мероприятия. Дети с удовольствием участвуют и знакомятся с богатыми традициями нашей малой родины.


Надеемся, что дни, проведённые в «Яйляу», надолго запомнятся ребятам.

И. Ситдикова

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