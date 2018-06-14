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14 Июня 2018, 11:50

Отличились на огневых рубежах

С 24 по 27 мая в городе Октябрьский прошел региональный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Победа».

С 24 по 27 мая в городе Октябрьский прошел региональный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Победа».


Организатором соревнований выступили Региональное отделение ВВПОД «Юнармия» РБ, Министерство молодежной политики и спорта, военный комиссариат, Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи РБ.


Честь нашего района защищали юнармейцы средней школы № 2 райцентра Павел Байрамов, Максим Зайнитдинов, Алсу Саитгалиева, лицея № 1 имени Ф. Булякова Артем Исакаев, Дмитрий Шамаев.


Убедительную победу одержали наши ребята на огневом рубеже, намного опередив своих соперников, а М. Зайнитдинов стал абсолютным чемпионом.


Наша команда продемонстрировала высокое мастерство и стала серебряным призером при неполной разборке-сборке автомата АК‑74 и снаряжении магазина патронами. На этот раз не было равных нашей Алсу — она стала чемпионом республики.


На более чем 100 вопросов военно-исторической викторины «Ратные страницы истории» пришлось отвечать юнармейцам, чтобы завоевать призовое третье место.


Солдатская мудрость гласит: «Статен в строю, силен в бою». К сожалению, строевая подготовка из года в год подводит наши команды на республиканских соревнованиях по военно-прикладным видам спорта. Не стал исключением и этот год, наша команда довольствовалась лишь шестым местом.


Слабое материальное обеспечение помешало юнармейцам добиться победы в тактической игре, хотя мастерства ребятам было не занимать.


В итоге, безоговорочное превосходство на огневых рубежах, и лишь только четвертое место в командном зачете.


Команда юнармейцев выражает признательность и благодарность директору ЦДЮТ и патриотического воспитания «Путник» В. Князеву, педагогу И. Ишмурзину, водителю автобуса В. Михайлову за поддержку и организацию поездки.

Венера Аглямова

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