Отличились на огневых рубежах

С 24 по 27 мая в городе Октябрьский прошел региональный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Победа».







Организатором соревнований выступили Региональное отделение ВВПОД «Юнармия» РБ, Министерство молодежной политики и спорта, военный комиссариат, Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи РБ.







Честь нашего района защищали юнармейцы средней школы № 2 райцентра Павел Байрамов, Максим Зайнитдинов, Алсу Саитгалиева, лицея № 1 имени Ф. Булякова Артем Исакаев, Дмитрий Шамаев.







Убедительную победу одержали наши ребята на огневом рубеже, намного опередив своих соперников, а М. Зайнитдинов стал абсолютным чемпионом.







Наша команда продемонстрировала высокое мастерство и стала серебряным призером при неполной разборке-сборке автомата АК‑74 и снаряжении магазина патронами. На этот раз не было равных нашей Алсу — она стала чемпионом республики.







На более чем 100 вопросов военно-исторической викторины «Ратные страницы истории» пришлось отвечать юнармейцам, чтобы завоевать призовое третье место.







Солдатская мудрость гласит: «Статен в строю, силен в бою». К сожалению, строевая подготовка из года в год подводит наши команды на республиканских соревнованиях по военно-прикладным видам спорта. Не стал исключением и этот год, наша команда довольствовалась лишь шестым местом.







Слабое материальное обеспечение помешало юнармейцам добиться победы в тактической игре, хотя мастерства ребятам было не занимать.







В итоге, безоговорочное превосходство на огневых рубежах, и лишь только четвертое место в командном зачете.







Команда юнармейцев выражает признательность и благодарность директору ЦДЮТ и патриотического воспитания «Путник» В. Князеву, педагогу И. Ишмурзину, водителю автобуса В. Михайлову за поддержку и организацию поездки.



