Сердце помнит…



В первый день проводились соревнования по скайранингу. Скайраннинг (англ. skyrunning — «бег на высоте», «высотный бег») представляет собой способ передвижения в горной местности на высоте свыше двух тысяч метров над уровнем моря. По этому виду в личном зачете Дарья Александрова заняла первое место, Дарья Пасечник — второе. Обе выполнили третий взрослый разряд. Артем Исакаев и Андрей Апсатаров по итогам выступления вошли в десятку лучших. Следующим этапом соревнований стали разборка-сборка автомата, стрельба и физическая подготовка, где в личном зачете проявили себя Дарья Пасечник и Артем Исакаев. В заключительном этапе соревнований, скоростном восхождении на скалу, Дарья Александрова заняла первое место, а Дарья Пасечник — третье. Второй день соревнований включал в себя парное восхождение на скалы. Связку мишкинской команды представляли Артем Исакаев и Андрей Апсатаров. Среди юношей в своей возрастной группе они заняли первое место с результатом 11 минут 57 секунд, обогнав своих соперников в два раза. В марш-броске наша команда заняла четвертое место. В данном забеге были этапы: переноска пострадавшего, преодоление стенки, преодоление этапа по-пластунски, переноска боеприпасов, стрельба из пневматической винтовки, преодоление бревна, маятник, преодоление паутинки, прохождение условного болота и бег в противогазе.