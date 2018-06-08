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8 Июня 2018, 12:41

Сердце помнит…

В Салаватском районе в рамках спортивного фестиваля прошли соревнования, посвященные памяти военнослужащих, павших при исполнении воинского долга, спорт- сменов, погибших при достижении спортивных результатов.

В Салаватском районе в рамках спортивного фестиваля прошли соревнования, посвященные памяти военнослужащих, павших при исполнении воинского долга, спорт- сменов, погибших при достижении спортивных результатов.


В состязаниях приняли участие 19 команд со всей республики. Мишкинский район представляла команда МБОУ ЦДЮТ «Путник» «Имени Гзи Загитова» в возрастной группе 13–15 лет, в которую вошли Артем Исакаев, Дарья Александрова, Андрей Апсатаров и Дарья Пасечник.


Соревнования проводились в двух направлениях: скайранинг и скалолазание, второе — военно-прикладное, включающая в себя огневую подготовку, неполную разборку-сборку автомата, физическую подготовку, марш-бросок с преодолением препятствий приближенными к боевым.


Начиная с самого первого дня, команды, согласно жеребьевке, проводили апробацию скальной трассы, где команда Мишкинского района показала хорошие результаты, а после занялись установкой палаточного лагеря и подготовкой к соревнованиям.


В первый день проводились соревнования по скайранингу. Скайраннинг (англ. skyrunning — «бег на высоте», «высотный бег») представляет собой способ передвижения в горной местности на высоте свыше двух тысяч метров над уровнем моря. По этому виду в личном зачете Дарья Александрова заняла первое место, Дарья Пасечник — второе. Обе выполнили третий взрослый разряд. Артем Исакаев и Андрей Апсатаров по итогам выступления вошли в десятку лучших. Следующим этапом соревнований стали разборка-сборка автомата, стрельба и физическая подготовка, где в личном зачете проявили себя Дарья Пасечник и Артем Исакаев. В заключительном этапе соревнований, скоростном восхождении на скалу, Дарья Александрова заняла первое место, а Дарья Пасечник — третье. Второй день соревнований включал в себя парное восхождение на скалы. Связку мишкинской команды представляли Артем Исакаев и Андрей Апсатаров. Среди юношей в своей возрастной группе они заняли первое место с результатом 11 минут 57 секунд, обогнав своих соперников в два раза. В марш-броске наша команда заняла четвертое место. В данном забеге были этапы: переноска пострадавшего, преодоление стенки, преодоление этапа по-пластунски, переноска боеприпасов, стрельба из пневматической винтовки, преодоление бревна, маятник, преодоление паутинки, прохождение условного болота и бег в противогазе.


В общем зачете, согласно протоколу, команда «Имени Гзи Загитова» МБОУ ЦДЮТ «Путник» заняла общекомандное второе место.

Н. Мирсаяпов

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