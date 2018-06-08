Мы покорили «КРИТ»

Недавно на базе Башкирской республиканской гимназии- интерната № 1 имени Р. Гарипова прошла торжественная церемония награждения победителей республиканского конкурса работ по информационным технологиям среди школьников «КРИТ‑2018».







Конкурс для обучающихся образовательных учреждений с 1 по 11 классы проводится ежегодно с 2004 года. С каждым годом количество участников увеличивается, добавляются новые номинации.







Третий год конкурс проводится совместно с Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы» в новом формате: создан сайт конкурса, где проводится регистрация участников, конкурсных работ, оцениваются проекты.







В этом году конкурс проводился в трех возрастных категориях (1–4 классы, 5–8 классы, 9–11 классы) по 17 номинациям: графика 2D; графика и анимация 3D; анимация; анимация (виртуальные экскурсии); анимация (пластилиновая анимация); видеозапись и монтаж; программирование (для мобильных устройств); программирование (игры); программирование (прикладные программы); программирование (WEB-программирование); cайтостроение (cайты на основе шаблонов); сайтостроение (сайты на основе онлайн конструкторов сайтов); сайтостроение (сайты на основе системы управления контентом); сайтостроение (сайты «с нуля»); создание компьютерной музыки (я – композитор); создание компьютерной музыки (я – аранжировщик); автоматизация производственных и бытовых процессов (разработка собственных устройств, протоколов обмена информацией, комплексов и т. д.).







На республиканский этап конкурса было заявлено 1 198 проектов из 56 муниципалитетов. Согласно решению жюри республиканского этапа, определены 51 победитель и 235 призёров.







Мишкинские школьники показали высокий уровень подготовки и достигли высоких результатов. Обучающаяся 4 класса школы № 2 села Мишкино Диана Агеева победила в номинации «Графика 2D», десятиклассник Никита Биктубаев (лицей № 1 имени Флорида Булякова) отличился в номинации «Сайтостроение. Сайты «с нуля». Призерами в номинациях стали обучающаяся 4 класса Ксения Ветлина (номинация «Графика 2D», лицей № 1), Феликс Изибаиров (8 класс лицей № 1, «Сайтостроение. Сайты «с нуля»), Виталий Апсатаров (9 класс, школа № 2, «Графика 2D»), Михаил Калитов (10 класс, школа № 2, «Создание компьютерной музыки. Я — композитор»).







Победители и призеры конкурса были награждены дипломами Министерства образования РБ.



