В Мишкинском районе в очередной раз определят лучшего пахаря

24–25 мая на базе Мишкинского агропромышленного колледжа в четвертый раз пройдет республиканская олимпиада профессионального мастерства с участием 41 делегации из районов и городов республики







Повышение культуры земледелия в значительной мере зависит от того, как проводится основная обработка почвы — вспашка.







Это одна из наиболее ответственных и энергоемких операций полеводства. Качество пахоты, организация и сроки ее выполнения играют немаловажную роль в повышении урожайности. Новые достижения науки по вопросам, связанным с основной обработкой почвы, со скоростным методом выполнения сельскохозяйственных операций, созданием более совершенных конструкций плугов и тракторов, требуют того, чтобы сегодняшний механизатор — пахарь, обладая большим объемом агрономических и технических знаний, в совершенстве владел техникой работы.







В России конкурс механизаторов проводится с 1968 года. Цель соревнований — наглядная пропаганда передового опыта, получение дополнительных агрономических и технических знаний, повышение ответственности за высокое качество обработки почвы и хороший уход за техникой.







В Мишкинском агропромышленном колледже соревнования проходят ежегодно. Проведение таких конкурсов способствует развитию профессиональных мотиваций, совершенствованию трудовых навыков, знакомит с передовыми методами и приемами труда, поднимает престиж учреждений среднего профессионального образования.







Мы гордимся нашими обучающимися и мастерами колледжа. Они часто занимают призовые места в республиканских конкурсах и олимпиадах профессионального мастерства по профессии среднего профессионального образования «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства».







Следует отметить и то, что немаловажная роль во время проведения соревнований отводится судьям. С ними заранее проводятся теоретические и практические занятия. При проведении теоретических занятий их учат правильно начислять штрафные баллы за нарушения вспашки. Судьи должны уметь правильно заполнять учетные карточки в соответствии с критериями оценок качества работ, выполняемых соревнующимися. При проведении практических занятий для них проводятся контрольные вспашки, где они также учатся оценивать. Демонстрируется заполнение учетных карточек участковых и линейных судей, обратив особое внимание на порядок выставления штрафных баллов.







В этом году 24–25 мая на базе ГБПОУ Мишкинский агропромышленный колледж в четвертый раз пройдет республиканская олимпиада профессионального мастерства по профессии среднего профессионального образования 35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» с участием 41 делегации из районов и городов республики. Всем участникам олимпиады желаем удачи и плодотворной работы!



