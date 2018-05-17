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Образование
17 Мая 2018, 13:37

Команда Мишкинского района заняла первое место в республиканском конкурсе «Безопасное колесо - 2018»

В детском оздоровительном лагере «Черёмушки» завершился финал республиканского конкурса среди отрядов юных инспекторов движения общеобразовательных учреждений Башкортостана «Безопасное колесо - 2018».

В детском оздоровительном лагере «Черёмушки» завершился финал республиканского конкурса среди отрядов юных инспекторов движения общеобразовательных учреждений Башкортостана «Безопасное колесо - 2018».


На протяжении двух дней ребята в возрасте 10-12 лет со всех городов и районов республики соревновались между собой, демонстрируя отличные знания правил дорожного движения, оказания медицинской помощи. Юные инспектора дорожного движения виртуозно управляли велосипедами и выполняли сложнейшие элементы фигурного вождения.


Как сообщает Управление ГИБДД МВД по Республике Башкортостан, по итогам всех состязаний обладателем гран-при конкурса стала команда ЮИД из города Ишимбая. Именно ей по праву выпала честь представить нашу республику на Всероссийском этапе конкурса в городе Туапсе, куда дети отправятся уже через несколько дней.


Первого места были удостоены команды из города Салавата и Мишкинского района. Второе место пьедестала почета заняли команды из города Нефтекамска и Аскинского района. Третье место разделили сразу две команды: из города Уфы и Иглинского района.


Глава республиканской госавтоинспекции Динар Гильмутдинов вручил победителям призы и подарки, пожелал ребятам удачи и новых свершений! В текущем году конкурс посвящен 45-летию со дня образования отрядов ЮИД.
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