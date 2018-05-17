Команда Мишкинского района заняла первое место в республиканском конкурсе «Безопасное колесо - 2018»

В детском оздоровительном лагере «Черёмушки» завершился финал республиканского конкурса среди отрядов юных инспекторов движения общеобразовательных учреждений Башкортостана «Безопасное колесо - 2018».







На протяжении двух дней ребята в возрасте 10-12 лет со всех городов и районов республики соревновались между собой, демонстрируя отличные знания правил дорожного движения, оказания медицинской помощи. Юные инспектора дорожного движения виртуозно управляли велосипедами и выполняли сложнейшие элементы фигурного вождения.







Как сообщает Управление ГИБДД МВД по Республике Башкортостан, по итогам всех состязаний обладателем гран-при конкурса стала команда ЮИД из города Ишимбая. Именно ей по праву выпала честь представить нашу республику на Всероссийском этапе конкурса в городе Туапсе, куда дети отправятся уже через несколько дней.







Первого места были удостоены команды из города Салавата и Мишкинского района. Второе место пьедестала почета заняли команды из города Нефтекамска и Аскинского района. Третье место разделили сразу две команды: из города Уфы и Иглинского района.



