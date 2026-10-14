В Уфе проходит XVII Международная научно-практическая конференция

Организаторами форума выступили Центральное духовное управление мусульман (ЦДУМ) России, Российский исламский университет ЦДУМ при содействии Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования и Совета по государственно-конфессиональным отношениям при Главе Башкортостана.

Гостей и участников конференции приветствовал председатель Центрального духовного управления мусульман России, Верховный муфтий, Шейх-уль-Ислам Талгат-хазрат Таджуддин.

– Этот благословенный форум послужит сохранению межрелигиозного диалога и межнационального согласия, развитию новых форм взаимодействия России со странами исламского мира в условиях стремительно меняющейся ситуации на международной арене, – сказал Талгат Тджуддин. – Всецело поддерживая меры государства по укреплению единства и независимости нашей страны для действенного отпора международному терроризму, мусульмане России вместе с православными соотечественниками и последователями всех традиционных конфессий вносят достойный вклад в сохранение суверенитета и могущества нашей великой страны.

Верховный муфтий передал высшую награду ЦДУМ – ордена «Вера и честь» родным погибших на СВО имамов – Айдара-хазрата Хабибуллина из Федоровского района и Ильнура-хазрата Гилемханова из Дюртюлинского района.

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Глава республики Радий Хабиров в своём выступлении подчеркнул, что Башкортостан бережно хранит многовековые традиции межнационального и межрелигиозного согласия.

– Во многом это заслуга наших глубокоуважаемых лидеров, которые сегодня находятся с нами. Их взаимопонимание, уважение друг к другу, совместные усилия в духовном служении способствуют укреплению мира. У нас в республике не было, нет и, уверен, не будет конфликтов на религиозной почве, – сказал руководитель региона. – Башкортостан активно сотрудничает с исламскими странами. Мы в числе четырёх пилотных регионов продолжаем работу над реализацией федерального закона о партнёрском финансировании, что поможет нам привлекать инвестиции из исламских стран. Хорошие перспективы у индустрии «Халяль». Расширяются наши культурные и образовательные связи. А в вузах республики обучаются почти 10 тысяч иностранных студентов, из них около 6 тысяч – граждане государств-членов Организации исламского сотрудничества.

Глава Башкортостана также высоко оценил работу духовных центров по формированию гумконвоев для участников СВО, оказанию помощи семьям военнослужащих.

За многолетний добросовестный труд и большой вклад в духовно-нравственное возрождение общества Радий Хабиров вручил муфтию, председателю Регионального духовного управления мусульман Башкортостана в составе ЦДУМ России Мухаммаду Таджуддинову почётную грамоту Башкортостана.

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Заместитель начальника Департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления Президента России по внутренней политике Алмаз Файзуллин отметил, что многообразие конфессий и культур по праву считается одним из главных богатств страны.

– Ислам наряду с другими традиционными религиями России составляет неотъемлемую часть исторического наследия. Взаимоотношения государства с религиозными объединениями выстроены гармонично, в полном соответствии с современными реалиями, – сказал Алмаз Файзуллин. – Центральное духовное управление мусульман – старейшая религиозная организация России – является авторитетным партнёром государства в деле сохранения межнационального и межрелигиозного мира, развития духовной дипломатии.

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Профессор Международного исламского университета (Иордания), Болгарской исламской академии и Российского исламского университета ЦДУМ России Шейх Абдурразак Абдуррахман Асади в своём приветственном слове подчеркнул значимость взаимопонимания и мира для представителей всех конфессий.

– Между собой люди должны ежедневно жить в духе взаимопонимания и честности. Результаты этой конференции будут по-настоящему важны – собравшиеся здесь учёные смогут наставить жителей страны на путь милосердия и братства, и это поможет нам дальше уверенно двигаться вперёд, – сказал Шейх Абдурразак Абдуррахман Асади.

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Специальный представитель МИД России по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелех сообщил, что эта дискуссионная площадка стала ярким событием в общественной жизни страны.

– В очередной раз столица Башкортостана собирает именитых гостей, авторитетных деятелей для обсуждения актуальных вопросов, напрямую касающихся бытия как российской, так и зарубежной уммы. Объявленный Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным Год единства народов России – это не просто громкие слова. Наша страна является домом для людей разных национальностей, культур и религиозных традиций. Здесь веками соседствовали христиане, мусульмане, буддисты, иудеи, последователи иных конфессий. Это многообразие сложилось исторически и естественным образом составляет часть нашего общего пути, во многом предопределяет наш образ жизни, нашу судьбу, – отметил Михаил Мелех.

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Представитель Русской православной церкви – председатель Экспертного совета при Патриархе Московском и всея Руси по взаимодействию с исламским миром отец Григорий (Матрусов) обратил внимание на важность работы по поддержанию межконфессионального и межнационального согласия.

– Тема конференции посвящена единству народов России. Но единство народов – это не данность, а то, над чем мы должны трудиться каждый день, каждый на своём месте. И это не просто, как бы мы ни говорили, что у нас всё хорошо. За этим «хорошо» стоят усилия ответственных и переживающих людей, – сказал отец Григорий.

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Подводя итоги дискуссии, Радий Хабиров подчеркнул, что в Башкортостане выстроили эффективную модель взаимодействия управленческой команды республики с лидерами традиционных конфессий – это служит интересам общества и укрепляет межконфессиональный мир.

https://glavarb.ru/ru/news/event/v-ufe-prohodit-XVII-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-idealy-i-cennosti-islama-93150/