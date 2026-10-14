На «Часе общественных пространств» обсудили уфимские проекты по благоустройству

И.о. главы администрации города Рустам Шарипов сообщил, что одним из наиболее масштабных проектов стала реконструкция парка имени Ленина в Кировском районе Уфы. В церемонии его открытия в преддверии Дня Республики приняли участие Глава региона Радий Хабиров и президент, председатель Правления Сбербанка Герман Греф. Территорию парка благоустроили в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Кроме того, по республиканской программе «Формирование современной городской среды» в 2026 году обновили сквер Дзержинского в Кировском районе – отремонтировали фонтан, провели озеленение, положили гранитную плитку, смонтировали уличное освещение.

Стали комфортнее для жителей и гостей города два дендропарка Уфы – Непейцевский и дендропарк имени Георгия Рутто, где установили входные группы, проложили новые пешеходные дорожки, оборудовали зоны отдыха.

Продолжается развитие площадки рядом со стелой «Уфа – город трудовой доблести». Напомним, в День Республики Глава Башкортостана ознакомился здесь с экспозицией, посвящённой трудовому подвигу советского народа. А в сквере имени Мидхата Шакирова открыли памятник этому государственному деятелю.

В числе общественных пространств, которые благоустраивают в Уфе, – сквер Памяти в микрорайоне Шакша, парк «Баланово» в Дёмском районе и сквер Рихарда Зорге по улице 50-летия СССР.

Большой объём работ строители выполнили в части обновления тротуаров на центральных улицах города. Гранитную плитку уложили на участках улиц Ленина, Советской и проспекта Октября.

Отметим, что всего с 2020 по 2026 годы в столице республики отремонтировали 30 участков тротуаров общей площадью 125 тысяч кв. м. В планах на 2027 год – продолжить эту работу на улицах Заки Валиди, Новомостовой, Цюрупы и Октябрьской Революции.

Глава Башкортостана также поручил заблаговременно начать работу по подготовке городской инфраструктуры к приёму заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. Напомним, что оно состоится в Уфе в 2028 году.

– Важно понимать, какие объекты необходимо привести в порядок к предстоящему саммиту ШОС. Необходимо создать специальную рабочую группу, чтобы сформировать их перечень, определить источники финансирования и графики проведения работ, – отметил Радий Хабиров.

https://glavarb.ru/ru/news/event/na-chase-obshchestvennykh-prostranstv-obsudili-ufimskie-proekty-po-blagoustroystvu-93157/