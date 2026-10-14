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14 Октября , 12:00

На «Часе общественных пространств» обсудили уфимские проекты по благоустройству

14 октября в Доме Республики Глава Башкортостана Радий Хабиров провёл очередной «Час общественных пространств». На нём обсудили проекты благоустройства улиц, площадей и парковых зон Уфы.

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На «Часе общественных пространств» обсудили уфимские проекты по благоустройствуНа «Часе общественных пространств» обсудили уфимские проекты по благоустройству
На «Часе общественных пространств» обсудили уфимские проекты по благоустройству

И.о. главы администрации города Рустам Шарипов сообщил, что одним из наиболее масштабных проектов стала реконструкция парка имени Ленина в Кировском районе Уфы. В церемонии его открытия в преддверии Дня Республики приняли участие Глава региона Радий Хабиров и президент, председатель Правления Сбербанка Герман Греф. Территорию парка благоустроили в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Кроме того, по республиканской программе «Формирование современной городской среды» в 2026 году обновили сквер Дзержинского в Кировском районе – отремонтировали фонтан, провели озеленение, положили гранитную плитку, смонтировали уличное освещение.

Стали комфортнее для жителей и гостей города два дендропарка Уфы – Непейцевский и дендропарк имени Георгия Рутто, где установили входные группы, проложили новые пешеходные дорожки, оборудовали зоны отдыха.

Продолжается развитие площадки рядом со стелой «Уфа – город трудовой доблести». Напомним, в День Республики Глава Башкортостана ознакомился здесь с экспозицией, посвящённой трудовому подвигу советского народа. А в сквере имени Мидхата Шакирова открыли памятник этому государственному деятелю.
В числе общественных пространств, которые благоустраивают в Уфе, – сквер Памяти в микрорайоне Шакша, парк «Баланово» в Дёмском районе и сквер Рихарда Зорге по улице 50-летия СССР.

Большой объём работ строители выполнили в части обновления тротуаров на центральных улицах города. Гранитную плитку уложили на участках улиц Ленина, Советской и проспекта Октября.

Отметим, что всего с 2020 по 2026 годы в столице республики отремонтировали 30 участков тротуаров общей площадью 125 тысяч кв. м. В планах на 2027 год – продолжить эту работу на улицах Заки Валиди, Новомостовой, Цюрупы и Октябрьской Революции.

Глава Башкортостана также поручил заблаговременно начать работу по подготовке городской инфраструктуры к приёму заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. Напомним, что оно состоится в Уфе в 2028 году.

– Важно понимать, какие объекты необходимо привести в порядок к предстоящему саммиту ШОС. Необходимо создать специальную рабочую группу, чтобы сформировать их перечень, определить источники финансирования и графики проведения работ, – отметил Радий Хабиров.

https://glavarb.ru/ru/news/event/na-chase-obshchestvennykh-prostranstv-obsudili-ufimskie-proekty-po-blagoustroystvu-93157/ 

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