В Уфе открыли памятник государственному деятелю Мидхату Шакирову

Руководитель региона отметил, что памятник Мидхату Шакирову станет символом его достижений и труда его соратников, которые строили Башкортостан в советский период.

– Буквально недавно – 5 октября – исполнилось 110 лет со дня рождения Мидхата Закировича. Он руководил республикой 18 лет в очень непростое время. Я глубоко понимаю с экономической точки зрения, что без такого управленца мы не имели бы той крепкой базы, той сильнейшей мощной инфраструктуры, которая у нас есть. И, конечно, идея памятника – это прежде всего благодарность за то, что Мидхат Закирович с любовью и уважением к людям двигал республику вперёд, – сказал Радий Хабиров. – Также этот памятник – дань уважения целому поколению, которое строило города, созидало и передало нам свой опыт. Мы вместе должны помнить о стране и людях, которые дали нам хорошее будущее.

Дочь и внучка государственного деятеля – Неля Имашева и Элина Червиченко выразили признательность Главе Башкортостана за увековечение памяти Мидхата Шакирова.

– Я не стану останавливаться на всех успехах, которые достигла наша республика в годы правления Мидхата Закировича. В 1981 году ему присвоили звание Героя Социалистического Труда. Также он является кавалером пяти орденов Ленина, двух орденов Трудового Красного Знамени и медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», – сказала Неля Имашева. – Ветераны с большой теплотой вспоминают его как мудрого руководителя. Памятник Мидхату Закировичу олицетворяет собой людей, которые честно и самоотверженно трудились на благо своей Родины. Память о них должна навечно остаться на страницах нашей истории.

В завершение церемонии Радий Хабиров и почётные гости возложили цветы к памятнику.

Отметим, что скульптурную композицию установили на территории уфимского сквера имени Мидхата Шакирова, который расположен на пересечении улиц Коммунистической и Дорофеева, недалеко от места проживания государственного деятеля. Автор памятника – скульптор, народный художник России, выходец из республики Салават Щербаков.

В центре площадки на гранитном ступенчатом постаменте располагается бронзовая фигура Мидхата Шакирова в полный рост высотой 2,3 м. Позади неё находится монументальный пилон высотой 2,75 м из бронзы. На нём размещены тематические рельефы, посвящённые основным вехам развития промышленности, сельского хозяйства и культуры Башкирской АССР в период руководства Мидхата Шакирова. В верхней части пилона – шрифтовая композиция с именем первого секретаря Башкирского обкома КПСС на русском и башкирском языках, а также изображения гербов Башкортостана 1978-го и 1993-х годов и звезды Героя Социалистического Труда.

Напомним, что в 2025-2026 годах территорию сквера привели в порядок – уложили гранитную плитку, газоны, установили освещение и организовали зоны отдыха.

– Лично Мидхата Закировича Шакирова я не знал. О нём ходят легенды, поэтому обратился к его дочери, ветеранам и попросил рассказать, каким он был, – поделился Радий Хабиров в беседе с журналистами. – Его запомнили деятельным, немногословным, строгим, но при этом добрым. Главное – он был хорошим человеком, вот это немаловажно.

https://glavarb.ru/ru/news/event/v-ufe-otkryli-pamyatnik-gosudarstvennomu-deyatelyu-midhatu-shakirovu-92992/