Радий Хабиров поздравил жителей Башкортостана с Днём Республики

Стенограмма выступления Радия Хабирова:

Ҡәҙерле ватандаштар! Хөрмәтле дуҫтар!

Дорогие соотечественники! Уважаемые друзья!

Сердечно поздравляю вас с государственным праздником – Днём Республики Башкортостан!

Сегодня я говорю искреннее спасибо всем вам, дорогие земляки. Всем, кто своим ежедневным трудом обеспечивает успехи Башкортостана и наше общее движение вперёд.

Рад приветствовать в этом зале почётных гостей – председателя Совета народных депутатов Ташкентской области Сайёру Мавляновну Файзиеву, представителей Республики Саха (Якутия). И наших добрых гостей.

В зале – сенаторы и депутаты Государственной Думы.

С нами также наши земляки, Герои России Рафик Рашитович Ихсанов, Руслан Вилевич Гарифуллин, Василь Камилович Ямалетдинов, Риф Раисович Сахабутдинов.

Для нас ваше участие в торжествах по случаю Дня Республики – большая честь. Спасибо, что сегодня вы с нами!

Уважаемые соотечественники!

Наша страна всегда гордилась своими героями, которые в самые трудные для Родины времена проявляли мужество и отвагу. Сегодня наши воины, участвующие в специальной военной операции, продолжают эту священную традицию. Мы уверены – Победа будет за нами!

В зале – наши герои, участники специальной военной операции. Давайте их поприветствуем!

(Аплодисменты)

Сотни воинов из нашей республики удостоены государственных наград. 16 уроженцев Башкортостана стали Героями Российской Федерации, девять из них – посмертно. Мы будем вечно хранить в сердцах имена тех, кто отдал свою жизнь за Родину. Прошу вас почтить светлую память павших минутой молчания.

(Минута молчания)

Уважаемые товарищи!

Сегодня я ещё раз хочу сказать – республика пока ещё не отдала до конца дань искреннего уважения и благодарности участникам специальной военной операции. Всем ветеранам, которые защищали Родину с оружием в руках. Хочу сказать, что республика ещё в полной мере не оплакала всех, кто погиб, исполняя свой воинский долг. Мы отдадим все самые высокие почести нашим погибшим братьям.

Хочу также сказать, что все дети, которые остались без отцов, наших погибших братьев, защищая страну – это наши дети. И мы сделаем всё, чтобы окружить их теплом и заботой, поставить на ноги. Я говорю слова огромного уважения Ассоциации участников СВО, которая подхватила идеи движения «СВОи дети» и взяла под наставничество детей своих павших боевых товарищей.

И ещё. Есть известное выражение: «Война не закончена, пока не похоронен её последний солдат». К нашей общей скорби, у нас тоже есть погибшие. И республика успокоится тогда, когда мы вернём всех погибших на полях и предадим родной земле.

Уважаемые товарищи!

В то время, когда наши защитники мужественно сражаются на передовой, наша задача – обеспечить надёжный тыл. На передовую и в новые регионы направлены 188 гуманитарных конвоев. Мы расширили до 60 число мер поддержки участников СВО и членов их семей. Сердечное спасибо всем жителям республики за реальную помощь нашим воинам, искреннюю заботу об их близких.

В республике действует 71 волонтёрский штаб имени Минигали Шаймуратова, объединяющий десятки тысяч активистов. Мы будем отмечать их труд, их служение почётным знаком «Волонтёр Башкортостана. СВО». Мы специально его учредили, и он будет выдаваться по распоряжению Главы республики всем тем, кто помогает и содействует СВО, чтобы спустя годы все видели и говорили: «Он работал, он помогал».

Уважаемые товарищи!

Мы сегодня выражаем особые слова признательности нашим силовым структурам – сотрудникам Управления Федеральной службы безопасности, МВД, прокуратуры, МЧС. Всем, кто надёжно защищает нас от террористических угроз и атак, обеспечивает безопасность жителей и предприятий. Республика искренне благодарит вас за службу.

Кстати, я хочу сказать, что буквально вчера республика подверглась самой массированной с начала СВО атаке беспилотных летательных аппаратов – 58 штук. Я хочу сказать, что все службы Министерства обороны, охраны предприятий, наши БАРСы отразили эту атаку, и я хочу сегодня особо поприветствовать командира отряда БАРС нашей республики, подполковника Тимофея Викторовича Присяжнюка, который сегодня с нами. Его сын, кстати, воюет. Дай Бог, чтобы он вернулся домой живым и здоровым. Вам, дорогие наши воины БАРСа, спасибо за защиту наших предприятий и нашей мирной жизни.

Уважаемые друзья!

В этом году в нашей стране и республике прошли важнейшие общественно-политические события. Мы избрали новый состав Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва, избрали новый состав Городского совета Уфы. Наша башкирская фракция в Госдуме всегда отличалась активной и сплоченной работой вне зависимости от партийной принадлежности. Пожелаем новым депутатам успешной работы на благо Башкортостана и России.

В выборах приняли участие более 78 процентов избирателей. Искренне благодарю жителей республики за поддержку курса Президента на защиту суверенитета страны, укрепление внутреннего единства. Уверен – вместе мы выдержим любые испытания.

Уважаемые товарищи!

Несмотря на сложные экономические вызовы и санкции, Башкортостан сохраняет экономическую устойчивость и рост инвестиций.

Мы по праву гордимся успехами нашей промышленности. В сложных экономических условиях ведущие отрасли – нефтехимия, электроэнергетика, машиностроение, фармацевтика и многие другие успешно решают задачи импортозамещения, обеспечения технологического суверенитета страны.

Наши предприятия с начала года увеличили производство на 6,6 процента. Очень хороший результат. Республика не первый год – в числе лидеров рейтинга эффективности реализации промышленной политики.

Башкортостан становится важным центром компетенций в сфере беспилотной авиации. Мы вышли на третье место в федеральном рейтинге дронификации.

Наши стратегические партнёры – компании «Роснефть», «Газпром», «ЛУКОЙЛ» вносят важнейший вклад в развитие республики. В непростой период нам совместно удалось не допустить топливного кризиса, обеспечить бесперебойное снабжение ГСМ, в первую очередь наших аграриев. Мы благодарим руководство и коллективы предприятий ТЭК за системную работу по обеспечению надёжности и безопасности производственных объектов.

Важно, что предприятия продолжают вкладывать инвестиции в модернизацию действующих производств, открывают новые. Мы создаём для этого все условия, в том числе расширяем особую экономическую зону «Алга» – одну из самых эффективных в федеральном рейтинге развития промышленной инфраструктуры. В этом году мы вновь стали третьими в Национальном инвестиционном рейтинге.

Мы продолжаем большую комплексную работу по улучшению инфраструктуры для жизни наших граждан. Строим жильё, дороги, модернизируем коммунальные объекты, обновляем общественный транспорт. Делаем всё, чтобы жизнь в нашей республике была комфортной и безопасной. Башкортостан – в числе лидеров по ключевым показателям этой работы.

Аграрии республики успешно завершают уборочную страду. Уже собрано более 3 млн тонн зерна. Активно идет уборка сахарной свёклы. Ожидаем хороший урожай по всем культурам. Хочу сказать, что за семь лет экспорт продукции АПК вырос в пять раз.

В условиях беспрецедентного внешнего давления мы укрепляем связи с партнёрами из дружественных стран. Наращиваем торговлю с Индией, Кыргызстаном, Узбекистаном, Объединенными Арабскими Эмиратами. Выстроили крепкие связи с Беларусью, Казахстаном, Абхазией. Только за последний год республику посетили 27 официальных зарубежных делегаций. Каждая такая встреча – это новые договорённости и перспективные проекты.

Уважаемые товарищи!

Мы должны оправдать доверие Президента страны, который принял решение провести в 2028 году в Уфе заседание Совета глав государств – членов ШОС. Это большое событие мирового уровня. Саммит ШОС должен пройти на высшем уровне. Мы уже начали подготовку. Жду от своей команды полной отдачи.

Мы благодарим Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за неизменное внимание к Башкортостану, важным планам и инициативам нашей республики.

Позавчера наш Президент отметил свой день рождения. Вся республика его поздравляет и желает самого доброго. Мы всегда были, есть и будем опорой нашего Президента.

Благодаря поддержке главы государства мы приступили к строительству Республиканского математического лицея-интерната. Уже в следующем году у нас появится инновационное учреждение для 360 одарённых детей со всей республики.

Мы строим и обновляем школы, детские сады, спортивные площадки, творческие центры. В этом году двери для учеников распахнули пять новых школ. До конца года откроем ещё три большие школы.

В июле Указом Президента учителя в нашей стране получили особый статус. Я также подписал республиканский указ, в который вошли региональные меры по повышению престижа профессии учителя, поддержки педагогов. Вклад республики в развитие отечественной системы образования отмечает Минпросвещения России. Давайте поздравим всех наших учителей с прошедшим профессиональным праздником!

(Аплодисменты)

Мы уделяем большое внимание поддержке среднего профессионального образования, куда идёт более 60 процентов учащихся после девятых классов. Ремонтируем корпуса учебных зданий и общежитий колледжей. По количеству кластеров, создаваемых в рамках «Профессионалитета», республика – в числе регионов-лидеров.

Благодаря нашей науке мы входим в топ самых высокотехнологичных регионов. В Национальном рейтинге научно-технологического развития мы – в десятке лучших. Надо стремиться выше. Четыре вуза участвуют в программе «Приоритет 2030». Общая сумма грантовой поддержки нашей науки в этом году превысила миллиард рублей.

Мы завершаем строительство Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ мирового уровня. Возведены все семь башен главного здания, идут отделочные работы. Думаю, что этот уникальный проект с мощной исследовательской базой и жилыми корпусами будет готов в конце этого года.

Продолжаем укреплять систему здравоохранения. Повышаем доступность и качество оказания медицинской помощи. Строим и ремонтируем объекты, оснащаем их оборудованием. Возводим ФАПы, врачебные амбулатории, офисы врачей общей практики, женские консультации. Ежегодная акция «Поезд здоровья» охватывает самые отдалённые сёла. Наши успехи в модернизации первичного звена ставят в пример другим регионам.

Большую работу мы проводим в рамках Года большой и дружной семьи. У нас есть выдающиеся семьи, известные на всю страну. Многодетная семья Шабалиных из Давлекановского района стала победителем федерального этапа конкурса «Семья года» в номинации «Семья защитника Отечества». Давайте их поприветствуем. А семья Гиззатуллиных-Черных из Бирска вошла в число победителей Всероссийского конкурса «Это у нас семейное». Они сегодня в зале.

(Аплодисменты)

Визитной карточкой республики становится туризм. Каждый год мы открываем новые локации, строим к ним удобные дороги. Развиваем придорожный сервис, внедряем цифровые решения. Даём вторую жизнь старинным площадкам. Благодаря федеральной поддержке возрождаем историю горнозаводской цивилизации. Буквально преобразились территории бывших медеплавильных заводов в Верхоторе и Воскресенском. Я очень благодарен главам муниципалитетов, которые многое делают для возрождения таких уникальных памятных мест. Давайте вместе будем превращать их в популярные туристические локации.

Уважаемые друзья!

Наша республика во второй раз стала лучшим спортивным регионом России. В наших новых спортивных объектах – Дворце борьбы, Центре фехтования, комплексе гребного слалома, других объектах проходят крупные соревнования и тренировочные сборы. Готовимся к строительству Центра прогресса бокса с Академией тенниса, Легкоатлетического манежа со Школой олимпийского резерва.

Такая системная работа по развитию спортивной инфраструктуры даёт свои результаты. Мы гордимся успехами наших спортсменов.

Юная гимнастка Полина Дмитриева на чемпионате Европы среди юниоров завоевала четыре золотые медали. На днях наша Азалия Аминева стала чемпионкой Европы по боксу, теперь уже среди взрослых. Наши паралимпийцы на чемпионате Европы по плаванию выиграли семь медалей, в том числе три золотые. На Кубке мира по самбо среди спортсменов с нарушением зрения башкирские атлеты завоевали две золотые и одну бронзовую медали. Мы достойно провели турниры Спартакиады народов России по шести видам спорта. Уникальный случай, на мой взгляд, случай произошел на Кубке мира по фехтованию, где в финале сошлись наши парни – Амир Фахретдинов и Ростислав Хамдамов, которые разыграли между собой золотую и серебряную медали.

С каждым годом растёт популярность наших культурных форумов и фестивалей. В рамках Года единства народов России мы на высоком уровне провели Всероссийскую детскую Фольклориаду. Думаю, более тысячи участников и гостей из всех уголков страны запомнят это событие на всю жизнь.

За два года творческие коллективы наших театров завоевали сразу девять «Золотых масок». Такого нет ни в одном регионе. На недавней встрече с председателем Союза театральных деятелей России Владимиром Львовичем Машковым я предложил провести церемонию вручения Российской национальной театральной премии в 2028 году в Уфе и заручился его поддержкой.

Мы достойно отметили 235-летие Сергея Аксакова, вручили Всероссийскую литературную премию имени Аксакова народному артисту России Николаю Петровичу Бурляеву.

Выражаю сердечную благодарность бессменному руководителю фонда, настоящему подвижнику отечественной литературы и Аксаковского движения Михаилу Андреевичу Чванову, он сегодня с нами здесь.

Набирает обороты наша киноиндустрия. В этом году вышел фильм «Фарзана идёт на Запад». Особо хочу отметить фильм «Танец героя», посвящённый погибшему на СВО танцору Сибайской филармонии Ильнару Хатмуллину. Мы и дальше будем увековечивать память героев в литературе и искусстве, поддерживать тех, кто рассказывает об их подвигах.

Сегодня по доброй традиции в рамках празднования Дня Республики мы вручаем Государственную премию имени Салавата Юлаева. Как вы знаете, она присуждается за наиболее яркие талантливые произведения, которые значительно обогатили нашу многонациональную культуру.

В этом году мы в пятый раз собрались на форум «Ватан көсө – сила Отечества», чтобы сказать спасибо всем, кто реальными поступками помогает землякам. В активе этого движения – 8 тысяч участников, 40 тысяч добрых дел, 2 млрд рублей, вложенных в развитие родных сёл и городов. В рамках проекта «Атайсал» реализовано 6 тысяч проектов по оказанию помощи участникам СВО и их семьям.

Уважаемые товарищи, в этом году произошли изменения и в управленческой команде республики.

Я сегодня хочу поблагодарить Андрея Геннадьевича Назарова за эффективное управление Правительством республики в очень сложное время и пожелать ему успехов в качестве Председателя Государственного Собрания – Курултая Башкортостана. И я уверен, что команда во главе с Александром Николаевичем Шельдяевым выполнит все сложнейшие задачи, которые стоят перед правительством республики.

Уважаемые товарищи!

Мы высоко ценим усилия наших предшественников, их весомый вклад в развитие Башкортостана. Сегодня мы откроем в Уфе памятник видному государственному деятелю Мидхату Закировичу Шакирову. Всех приглашаю на открытие.

Также откроем после масштабной реконструкции парк имени Ленина. Здесь восстановлена историческая арка, обновлена вся территория, дорожки, восстановлены фонтаны. Уверен, теперь он станет одним из любимых мест отдыха уфимцев и гостей столицы.

И, конечно, сегодня я бы хотел поблагодарить Германа Оскаровича Грефа за идеи и поддержку Сбербанка.

Дорогие друзья! Наша управленческая команда, Правительство, Государственное Собрание, главы городов и районов!

Два слова главам городов и районов. Примите от меня слова самого глубокой благодарности и уважения за ваш очень нелёгкий труд, за вашу выдержку и силу. Надо выстоять. Мы выстоим. И мы все работаем на то, чтобы сделать Башкортостан лучшим регионом для жизни.

Уважаемые товарищи!

Так сложилось, что восемь лет назад Президент страны назначил меня исполняющим обязанности Главы республики именно 11 октября. Через два дня будет восемь лет, как я работаю в качестве руководителя региона.

И сегодня, хочу сказать, что ничего не изменилось – я, как и всегда, вкладываю все свои силы, энергию, знания в процветание нашей республики.

Дорогие друзья!

Желаю всем нам ещё большего единства, упорства, новых успехов и достижений!

И хочу искренне сказать – я горжусь нашей республикой! С праздником вас, дорогие друзья! Здоровья вам, благополучия, успехов, мира и добра!

Республика көнө менән, ҡәҙерле ватандаштар!

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Далее Радий Хабиров вручил государственные награды России и Башкортостана за вклад в развитие страны и республики, а также Государственные премии имени Салавата Юлаева в области литературы, искусства и архитектуры.

Торжественное собрание завершилось праздничным концертом мастеров искусств Республики Башкортостан.

https://glavarb.ru/ru/news/event/radiy-habirov-pozdravil-zhiteley-bashkortostana-s-dnyom-respubliki_2026-92981/