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7 Октября , 13:55

Поздравления Владимиру Путину с днём рождения

По случаю дня рождения в адрес Президента Российской Федерации Владимира Путина поступают многочисленные поздравительные послания и телеграммы от глав государств и правительств зарубежных стран, руководителей международных организаций, представителей общественно-политических кругов.

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Помимо этого состоялись телефонные разговоры, в ходе которых главу Российского государства тепло поздравили Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, Президент Республики Белоруссия Александр Лукашенко, Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Президент Киргизской Республики Садыр Жапаров, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев.

http://www.kremlin.ru/events/president/news/80945 

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