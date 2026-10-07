Поздравления Владимиру Путину с днём рождения

Помимо этого состоялись телефонные разговоры, в ходе которых главу Российского государства тепло поздравили Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, Президент Республики Белоруссия Александр Лукашенко, Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Президент Киргизской Республики Садыр Жапаров, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев.