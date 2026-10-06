Открытие комплекса по производству электрических батарей

Глава государства указал на необходимость непрерывного совершенствования технологий и внедрения в практику новых, перспективных разработок в сфере энергетики.

В церемонии открытия приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв, гендиректор компании «Рэнера» Анастасия Михайлова, заместитель председателя правления ПАО «Сбербанк» Анатолий Попов.

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В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!

Сегодня предлагаю обсудить вопрос, который имеет большое значение для укрепления технологического суверенитета России, для становления отраслей современной экономики, для повышения качества жизни людей, для решения экологических задач. Речь пойдёт о развитии отечественной индустрии систем накопления энергии.

Общеизвестно, что такие системы пользуются всё большим спросом. Они применяются для выпуска различной продукции гражданского и специального назначения, в том числе это автономные системы, робототехника, экологически чистые электрические виды транспорта. Для развития этих перспективных направлений нам необходимы собственные современные источники накопления энергии.

Подчеркну и другое: энергия – это базовый ресурс экономики, потому требуется шире внедрять аккумуляторные системы в электросетевой комплекс, особенно на территориях, где наблюдается дефицит энергоресурсов. Также накопители могут обеспечить растущие мощности центров обработки данных.

Сейчас нам важно сформировать нормативную базу, содержащую единые требования к качеству, безопасности и жизненному циклу систем накопления энергии, включая их повторное применение. И конечно, будем наращивать отечественные производства такой продукции, продолжим совершенствовать аккумуляторные технологии, будем осваивать новые области их применения.

В прошлом году крупное производство аккумуляторных батарей было открыто «Росатомом» в Калининградской области. Это предприятие работает в тестовом режиме.

Сегодня мы сделаем следующий шаг – ещё одна мощная фабрика «Росатома» по выпуску аккумуляторов вводится в промышленную эксплуатацию в Москве. В целом в столице формируется высокотехнологичный промышленный кластер по изготовлению аккумуляторов самых разных типов. Что принципиально, его резиденты будут вести научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу по этому направлению.

Отмечу, что реализация такого масштабного проекта стала возможна в том числе благодаря поддержке Правительства Москвы во главе с Сергеем Семёновичем Собяниным. Ожидается, что к 2030 году после выхода новых предприятий на плановые мощности наша страна будет самостоятельно обеспечивать бóльшую часть внутреннего спроса на аккумуляторы.

Один из важных вопросов – это, конечно, локализация производства. Речь идёт о сквозной цепочке с преимущественным использованием российского сырья. Для этого надо активнее осваивать месторождения минеральных ресурсов, которые используются при изготовлении накопителей энергии, внедрять новейшие технологии, материалы, электронику и программное обеспечение.

Рассчитываю, что государство, крупный бизнес, металлургические и химические компании, научные и образовательные организации объединят усилия для решения данной задачи. Отмечу также, что для ускоренного развития собственных технологий нужно опираться на наилучшие практики, которые есть у наших зарубежных партнёров, будем выстраивать с ними взаимовыгодное сотрудничество.

Далее. Критически важно уже сейчас смотреть на перспективу, сосредоточиться на создании передовых, новейших решений, включая так называемые постлитиевые технологии. Они позволяют выпускать более энергоёмкие и экологичные системы накопления энергии. Поддержка выпуска такой инновационной продукции, её компонентов предусмотрена в том числе в рамках национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии».

Ещё раз подчеркну: технологическое лидерство невозможно без успешного развития энергетики и создания современных энергоёмких накопителей. В этой связи хочу обратить особое внимание госкорпораций, крупных и малых технологических компаний, стартапов на необходимость непрерывного совершенствования технологий в данной сфере, на широкое внедрение в практику новых, перспективных разработок. Государство со своей стороны будет оказывать в этом всестороннюю помощь. Мы и оказываем эту помощь, потому что знаем, что в ходе этой работы предусмотрено большое, значимое для начала производства количество различных преференций, прежде всего, конечно, в налоговой сфере.

В ходе нашего совещания предлагаю детально обсудить эти и другие вопросы.

Прежде чем перейти к работе, предлагаю переговорить с коллегами из Москвы.

Сергей Семёнович, пожалуйста, Вам слово.

С.Собянин: Добрый день, уважаемые коллеги!

Уважаемый Владимир Владимирович, по Вашему поручению мы решаем задачу технологического суверенитета. В Москве в рамках особой экономической зоны создано уже 250 высокотехнологичных предприятий, многие из которых мы с Вами открывали вместе.

Сегодня открывается новый кластер, кластер электробатарей – крупнейший в стране и один из самых современных в мире. Он состоит из двух гигафабрик.

Первая фабрика – это та, по которой Вы в своё время дали поручение, когда мы проводили совещание в Самаре по беспилотным системам: Вы попросили Германа Оскаровича и меня озаботиться тем, чтобы мы производили аккумуляторы – небольшие, компактные аккумуляторы для обеспечения беспилотников и других бытовых приборов, начиная от велосипедов, заканчивая аккумуляторами для ЦОДов, и так далее и так далее. То есть это большая фабрика.

Мы после Вашего поручения за полгода проработали все проектные решения, и за 14 месяцев эта фабрика построена, получено разрешение на ввод. Сейчас идёт комплектование и наладка оборудования. Надеемся, до конца года она будет запущена.

Вторая гигафабрика – это та, где мы сегодня находимся. Это совместный проект с «Росатомом». Мы построили в течение двух с небольшим лет современный завод, корпуса, передали коллегам под монтаж и наладку оборудование. Сегодня она практически полностью готова.

Почему мы занимаемся этим проектом? Потому что сегодня Москва является одним из главных потребителей тяговых аккумуляторов. Это электробусы, электромобили, электрические суда, в скором времени, возможно, поезда метро, трамваи и так далее. То есть это достаточно большой рынок.

Сегодня стоимость электроавтомобиля, до 40 процентов – это стоимость электробатареи, которая включает в себя, около половины стоимости – это программный продукт и микросхема, и это всё импортное.

Поэтому без современной отечественной батареи говорить о каком-то технологическом суверенитете просто не приходится. Это одна из ключевых технологий, которую, по Вашему поручению, мы сегодня запускаем.

Разрешите, Владимир Владимирович, передать слово Алексею Евгеньевичу. Но прежде я хочу сказать, что помимо этих двух гигафабрик здесь создается мощный R&D-центр для научных изысканий и производства опытных образцов новых аккумуляторов.

И ещё одно направление – это испытание и сертификация готовой продукции, электробатарей.

Сегодня что происходит, Владимир Владимирович? Мы свою продукцию отправляем за границу, там её в течение двух лет сертифицируют. При этом мы отдаём все свои секреты: программное обеспечение, технологию и так далее. Это вообще недопустимая история.

Поэтому вместе с Министерством промышленности мы где-то полгода тому назад приняли решение о создании нового современного отечественного сертификационного центра, полностью его финансируем и дальше управляем вместе с Минпромом. В следующем году, я надеюсь, такой сертификационный центр будет запущен. Таким образом, мы получим свой национальный центр, который позволит управлять качеством и требованиями к выпускаемой продукции, в том числе и к импортной продукции, которая приходит к нам. Это очень важное направление. Тоже занимаемся и этим проектом.

Позвольте сейчас передать слово Алексею Евгеньевичу.

А.Лихачёв: Уважаемый Владимир Владимирович!

Спасибо Вам, Правительству за то, что в наш национальный проект погружена эта очень вдохновляющая и важная задача – создание целой индустрии, отрасли промышленности, направленной на производство и использование накопителей энергии.

Не первая и не единственная задача такого масштаба, но в ней сошлись все компетенции «Росатома», и мы участвуем во всей линейке: от добычи лития в России, за рубежом до повторного вовлечения – не просто утилизации, а повторного вовлечения элементов, химических элементов, металлов, в замкнутый производственный цикл, то есть создаётся индустрия замкнутого цикла, где ключевой является современная технология.

Мы в течение последних лет овладели этой технологией: самой по себе в формате производства полного цикла, с потенциалом развития – Сергей Семёнович сказал уже о центре разработок, локализованном также здесь, в Москве, на этой площадке, – и перспективами дальнейшего использования и развития этих технологий, в том числе и на так называемом постлитиевом этапе.

Мы очень благодарны Москве. В 2023 году мы подписали соглашение, и Правительство Москвы взяло на себя все заботы, хлопоты и инвестиции по созданию зданий, помещений, соответствующих всем технологическим нормам. Это позволило нам больше энергии потратить на саму технологическую цепочку.

В 2024 году началась стройка, в 2025-м мы начали завоз оборудования. И что важно отметить, благодаря нашей совместной работе в первую очередь с мэрией Москвы первоначальная дата, обозначенная в 2023 году, сентябрь 2026 года – ввод в промышленную эксплуатацию, не была сдвинута, и мы действительно подготовились к этой дате, к сентябрю текущего года.

Вы упомянули калининградскую фабрику. Это продолжение развития проекта, возможно, не последняя гигафабрика, которая будет создана в России, но ядро разработки технологий и их совершенствование будет здесь, в Москве.

Теперь несколько слов о площадке. Она уникальна, здесь как бы три завода в одном. Во-первых, это производство электродов, электродной ленты, собственно, основного носителя накопления энергии. Второе – очень автоматизированное производство литиевых ячеек – той единицы накопления энергии, того атома, из которого и строятся все накопители. И тоже роботизированное комплексное создание уже самой батареи под конкретного заказчика, будь то обычный автомобиль, грузовой автомобиль, судно на электродвижении или промышленный накопитель энергии. Также есть отдельные технологии для накопителей энергии для домохозяйств.

Одна ячейка в секунду – такая производительность этой линии. 18 миллионов ячеек в год. До 50 тысяч, скажем, электромобилей может быть оснащено батареями в течение года. Это, конечно, значимая часть рынка, и закрывается она только этой площадкой.

Владимир Владимирович, здесь очень высокая степень роботизации – 95 процентов. Но всё-таки главная наша ценность – это люди, профессионалы, которые будут эту технологию развивать. Максимальное количество рабочих мест – мы достигнем его в третьем квартале следующего года – 1300. На сегодняшний день сформирован костяк. Хотел бы подчеркнуть, средний возраст коллектива – моложе 34 лет. А в R&D-центре, в центре разработок, работают вообще молодые ребята – до 30, это выпускники Санкт-Петербургского политеха, химфака МГУ, конечно, Бауманки. Это очень молодой, Владимир Владимирович, очень талантливый и красивый коллектив.

Разрешите Вам представить директора нашего производственного объединения «Рэнера» Анастасию Евгеньевну Михайлову для рапорта уже о готовности предприятия.

В.Путин: Пожалуйста.

А.Михайлова: Уважаемый Владимир Владимирович, добрый день!

Гигафабрика готова к запуску в промышленную эксплуатацию. Основное технологическое оборудование прошло комплексное опробование, инженерные системы выдают целевые параметры по средовым характеристикам.

Разрешите, пожалуйста, запустить производство.

В.Путин: Пожалуйста. Разрешаю.

(Демонстрируется видеопрезентация.)

В.Путин: Уважаемые Сергей Семёнович, Алексей Евгеньевич и Анастасия Евгеньевна!

Поздравляю вас и всех наших коллег, которые работали и работают, продолжают работать над этой темой, с сегодняшним событием. Уверен, что это будет ещё одним хорошим шагом, движением вперёд по решению одной из важнейших задач, о которой мы говорим, в сфере накопления энергии и связанных с этим производств.

Действительно, государство со своей стороны делает всё возможное, для того чтобы поддержать эту работу. Я уже упоминал о большом количестве, именно большом количестве льгот, которые государство предоставляет: два процента по налогу на прибыль – с повышением, да, но с постепенным, по годам; это обнуление ряда других налогов: на землю и так далее.

В общем, мы понимаем, насколько это важно, и всячески будем поддерживать подобные, схожие начинания в сфере высоких технологий.

Я вас поздравляю и желаю всего самого доброго.

http://www.kremlin.ru/events/president/news/80936