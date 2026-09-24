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24 Сентября , 12:25

Радий Хабиров провёл заседание оперативного штаба Башкортостана

24 сентября в Доме Республики Глава Башкортостана Радий Хабиров провёл заседание регионального оперативного штаба. На нём с участием руководителей министерств и ведомств, а также представителей правоохранительных органов и оперативных служб обсудили усиление защиты стратегических объектов промышленности и жилищно-коммунального хозяйства.

Радий Хабиров провёл заседание оперативного штаба БашкортостанаРадий Хабиров провёл заседание оперативного штаба Башкортостана
Радий Хабиров провёл заседание оперативного штаба Башкортостана

Глава Башкортостана отметил необходимость принятия дополнительных мер безопасности.

– На этой неделе республика в очередной раз подверглась атакам беспилотников. Благодаря слаженной работе всех служб и правильной организации защиты мы их отразили, – отметил Радий Хабиров. – В то же время важно усиливать безопасность нашей промышленности, объектов энергетики и теплоснабжения.

На заседании рассмотрели вопросы межведомственного взаимодействия в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, предупреждения и оперативного реагирования на диверсии. По итогам обсуждения подготовили поручения руководству предприятий и организаций.

https://glavarb.ru/ru/news/event/radiy-habirov-provyol-zasedanie-operativnogo-shtaba-bashkortostana-92651/ 

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