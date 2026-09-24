Радий Хабиров принял участие в совместном заседании

Дмитрий Медведев заявил, что окончательные итоги Единого дня голосования станут известны 25 сентября, но уже очевидно, что «Единой России» удалось превзойти свои результаты 2021 года.

– Прежде всего, хочу поздравить наших сторонников, наших избирателей с историческим успехом партии на прошедших выборах. По данным на настоящий момент, «Единая Россия» получила около 58 процентов голосов граждан. А наши кандидаты победили более чем в 200 одномандатных округах, – подчеркнул Дмитрий Медведев. – «Единая Россия» улучшила свои результаты и обеспечила своей будущей фракции в Государственной Думе конституционное большинство. Но самое главное – это доверие самих избирателей. Об этом говорил Владимир Владимирович Путин, когда выступал на Съезде, доверие – исключительно важная ценность. Мы остаёмся партией Президента страны, ведущей политической силой нашего общества, и такой статус – огромная честь.

Председатель партии отметил, что жители страны сплотились вокруг главы государства и партии, которая последовательно проводит в жизнь курс Президента. Дмитрий Медведев добавил, что любая политическая сила, если хочет оставаться успешной, должна изменяться сообразно времени.

– Важно, чтобы «Единая Россия» менялась, привлекала в свой состав новых политиков. Энергия новых людей, которые пришли в нашу партию, и тех, кто уже достаточно давно работает с нами, создала такой результат. В этом – очевидная и бесспорная заслуга огромного количества наших соратников, наших активистов, единомышленников, вообще всех, кто работал в ходе избирательной кампании, а это – очень большой отряд сторонников нашей партии. Граждан, которые поддержали нашу партию, сделав свой выбор, в том числе и в ходе предварительного голосования, – сказал Дмитрий Медведев. – Мы, конечно, не остановимся на достигнутом, будем работать и дальше. В новую Народную программу, обсуждение которой было поистине масштабным, было высказано 3,5 млн предложений граждан, предусмотрено много новых обязательств, система строгой отчётности и надёжной обратной связи. Будем делать всё, чтобы такие механизмы взаимодействия с обществом и дальше приносили свой эффект.

Во время заседания члены Бюро Высшего и Генерального советов «Единой России» также определили кандидатуры в руководство Государственной Думы, партийной фракции, а также на должности председателей парламентских комитетов и комиссий.

Отметим, что в Башкортостане явка избирателей составила 78,84 процента. По итогам обработки бюллетеней на выборах в федеральный парламент «Единая Россия» получила 60,72 процента.

https://glavarb.ru/ru/news/event/radiy-habirov-prinyal-uchastie-v-sovmestnom-zasedanii-byuro-vysshego-i-generalnogo-sovetov-partii-edinaya-rossiya--92655/