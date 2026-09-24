+19 °С
Ясно
ДзенАнтитеррор
Новости
24 Сентября , 12:50

Радий Хабиров принял участие в совместном заседании

24 сентября председатель «Единой России», заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев провёл совместное заседание Бюро Высшего и Генерального советов партии. В режиме видеоконференции в нём принял участие Глава Башкортостана Радий Хабиров.

Радий Хабиров принял участие в совместном заседанииРадий Хабиров принял участие в совместном заседании
Радий Хабиров принял участие в совместном заседании

Дмитрий Медведев заявил, что окончательные итоги Единого дня голосования станут известны 25 сентября, но уже очевидно, что «Единой России» удалось превзойти свои результаты 2021 года.

– Прежде всего, хочу поздравить наших сторонников, наших избирателей с историческим успехом партии на прошедших выборах. По данным на настоящий момент, «Единая Россия» получила около 58 процентов голосов граждан. А наши кандидаты победили более чем в 200 одномандатных округах, – подчеркнул Дмитрий Медведев. – «Единая Россия» улучшила свои результаты и обеспечила своей будущей фракции в Государственной Думе конституционное большинство. Но самое главное – это доверие самих избирателей. Об этом говорил Владимир Владимирович Путин, когда выступал на Съезде, доверие – исключительно важная ценность. Мы остаёмся партией Президента страны, ведущей политической силой нашего общества, и такой статус – огромная честь.

Председатель партии отметил, что жители страны сплотились вокруг главы государства и партии, которая последовательно проводит в жизнь курс Президента. Дмитрий Медведев добавил, что любая политическая сила, если хочет оставаться успешной, должна изменяться сообразно времени.

– Важно, чтобы «Единая Россия» менялась, привлекала в свой состав новых политиков. Энергия новых людей, которые пришли в нашу партию, и тех, кто уже достаточно давно работает с нами, создала такой результат. В этом – очевидная и бесспорная заслуга огромного количества наших соратников, наших активистов, единомышленников, вообще всех, кто работал в ходе избирательной кампании, а это – очень большой отряд сторонников нашей партии. Граждан, которые поддержали нашу партию, сделав свой выбор, в том числе и в ходе предварительного голосования, – сказал Дмитрий Медведев. – Мы, конечно, не остановимся на достигнутом, будем работать и дальше. В новую Народную программу, обсуждение которой было поистине масштабным, было высказано 3,5 млн предложений граждан, предусмотрено много новых обязательств, система строгой отчётности и надёжной обратной связи. Будем делать всё, чтобы такие механизмы взаимодействия с обществом и дальше приносили свой эффект.

Во время заседания члены Бюро Высшего и Генерального советов «Единой России» также определили кандидатуры в руководство Государственной Думы, партийной фракции, а также на должности председателей парламентских комитетов и комиссий.

Отметим, что в Башкортостане явка избирателей составила 78,84 процента. По итогам обработки бюллетеней на выборах в федеральный парламент «Единая Россия» получила 60,72 процента.

https://glavarb.ru/ru/news/event/radiy-habirov-prinyal-uchastie-v-sovmestnom-zasedanii-byuro-vysshego-i-generalnogo-sovetov-partii-edinaya-rossiya--92655/ 

Автор:
Читайте нас

© 2026 Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

Газета «ДРУЖБА МИШКИНО» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01879 от 11.06.2025 г.

Об использовании персональных данных

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан,  АО Издательский дом «Республика Башкортостан». 

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru