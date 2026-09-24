Андрея Назарова единогласно избрали Председателем Госсобрания – Курултая

На заседании Глава Башкортостана, руководитель реготделения партии «Единая Россия» Радий Хабиров предложил депутатам рассмотреть кандидатуру Андрея Назарова на пост Председателя Госсобрания региона.

– Андрей Геннадьевич Назаров обладает богатым опытом работы в бизнесе, в государственной и общественной сферах, профессиональными компетенциями в разных областях жизни и способностью решать задачи высокой сложности. Он пользуется авторитетом федерального масштаба. Все эти годы мы трудились бок о бок, и он эффективно обеспечивал решение сложных экономических задач, принимал участие в выработке и реализации стратегических решений, – отметил Радий Хабиров. – Убеждён, что Андрей Геннадьевич Назаров, приложивший значительные усилия на посту Премьер-министра Правительства, в должности председателя Государственного Собрания – Курултая республики обеспечит эффективную законодательную работу, направленную на процветание Башкортостана и укрепление Отечества.

По итогам голосования депутаты единогласно избрали Андрея Назарова Председателем Государственного Собрания – Курултая республики.

В свою очередь Андрей Назаров поблагодарил Главу Башкортостана, парламентариев региона за поддержку и выразил уверенность в дальнейшей эффективной работе республиканского парламента.

– В марте 1995 года состоялось первое заседание Государственного собрания – Курултая Республики Башкортостан. Первый его состав возглавил Михаил Алексеевич Зайцев, затем более четверти века законодательную власть в республике представлял Константин Борисович Толкачёв. Сам я всегда относился к ним с большим уважением, как к старшим и мудрым товарищам. За это время сформировался один из самых авторитетных в стране региональных парламентов, с большими традициями и активной вовлечённостью в общественно-политическую повестку. Современные депутаты ярко продолжают эти традиции. Вы все – компетентные, заслуженные люди, настоящие профессионалы и лидеры общественного мнения, – сказал Андрей Назаров. – Впереди много задач, связанных с совершенствованием социальной поддержки населения, улучшением делового, инвестиционного климата, ускорением научно-технологического процесса. Для их решения будем усиливать взаимодействие с федеральным центром, органами исполнительной власти, муниципалитетами, деловым и экспертным сообществом.

https://glavarb.ru/ru/news/event/andreya-nazarova-edinoglasno-izbrali-predsedatelem-gossobraniya--kurultaya-bashkortostana-92630/