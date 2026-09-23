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23 Сентября , 12:25

Главное управление ФССП по РБ возглавил Дмитрий Бровченко

23 сентября в Уфе Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с временно исполняющим обязанности руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по республике – главного судебного пристава региона, подполковником внутренней службы Дмитрием Бровченко.

Главное управление ФССП по РБ возглавил Дмитрий БровченкоГлавное управление ФССП по РБ возглавил Дмитрий Бровченко
Главное управление ФССП по РБ возглавил Дмитрий Бровченко

Врио руководителя ГУФССП по региону представил советник директора Федеральной службы судебных приставов – главного судебного пристава Российской Федерации, генерал-майор внутренней службы в отставке Александр Дарин. 

Дмитрий Бровченко окончил Башкирский государственный университет по специальности «Юриспруденция». Службу начал в 2001 году в Башкортостане. В разные годы занимал руководящие должности в республиканском управлении ФССП, а с 2019 года возглавлял управление службы судебных приставов по Кировской области.

– Дмитрий Леонидович – опытный сотрудник, который хорошо знает республику и специфику работы службы. Руководство Федеральной службы судебных приставов рассчитывает, что он успешно справится с поставленными задачами и продолжит дальнейшее развитие управления, – отметил Александр Дарин.

Радий Хабиров поздравил Дмитрия Бровченко с назначением и подчеркнул, что в республике выстроили эффективное взаимодействие с ФССП.

– У нас организованная, сильная служба судебных приставов. Мы слаженно работаем по всем направлениям. Очень эффективно сотрудничали с вашим предшественником Ильнуром Анваровичем Махмутовым. И со своей стороны будем вас поддерживать, – отметил Глава Башкортостана. 

 

Дмитрий Бровченко в свою очередь выразил готовность продолжить конструктивное взаимодействие с органами государственной власти республики.

https://glavarb.ru/ru/news/event/glavnoe-upravlenie-federalnoy-sluzhby-sudebnyh-pristavov-po-bashkortostanu-vozglavil-dmitriy-brovchenko-92614/ 

 

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