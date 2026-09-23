Главное управление ФССП по РБ возглавил Дмитрий Бровченко

Врио руководителя ГУФССП по региону представил советник директора Федеральной службы судебных приставов – главного судебного пристава Российской Федерации, генерал-майор внутренней службы в отставке Александр Дарин.

Дмитрий Бровченко окончил Башкирский государственный университет по специальности «Юриспруденция». Службу начал в 2001 году в Башкортостане. В разные годы занимал руководящие должности в республиканском управлении ФССП, а с 2019 года возглавлял управление службы судебных приставов по Кировской области.

– Дмитрий Леонидович – опытный сотрудник, который хорошо знает республику и специфику работы службы. Руководство Федеральной службы судебных приставов рассчитывает, что он успешно справится с поставленными задачами и продолжит дальнейшее развитие управления, – отметил Александр Дарин.

Радий Хабиров поздравил Дмитрия Бровченко с назначением и подчеркнул, что в республике выстроили эффективное взаимодействие с ФССП.

– У нас организованная, сильная служба судебных приставов. Мы слаженно работаем по всем направлениям. Очень эффективно сотрудничали с вашим предшественником Ильнуром Анваровичем Махмутовым. И со своей стороны будем вас поддерживать, – отметил Глава Башкортостана.

Дмитрий Бровченко в свою очередь выразил готовность продолжить конструктивное взаимодействие с органами государственной власти республики.

https://glavarb.ru/ru/news/event/glavnoe-upravlenie-federalnoy-sluzhby-sudebnyh-pristavov-po-bashkortostanu-vozglavil-dmitriy-brovchenko-92614/