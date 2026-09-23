Андрей Назаров удостоен ордена «За заслуги перед Республикой Башкортостан»

– Андрей Геннадьевич семь лет работал Премьер-министром, мы внимательно проанализировали его деятельность, – сказал Радий Хабиров. – Вместе мы принимали очень сложные решения в период пандемии коронавируса, острых резонансных явлений. У меня был умный, вдумчивый партнёр, я очень признателен за эту поддержку.

Руководитель региона вручил Андрею Назарову орден «За заслуги перед Республикой Башкортостан» и сообщил, что предложит его кандидатуру на пост Председателя Госсобрания региона.

В свою очередь Андрей Назаров поблагодарил управленческую команду республики за совместную работу и жителей Башкортостана за оказанное доверие.

– Период моей деятельности на посту Премьер-министра был непростым. Возникали новые вызовы, поэтому важно было оперативно давать на них ответы, чтобы защитить наших граждан, двигать вперёд нашу экономику, – отметил Андрей Назаров. – При этом Глава республики Радий Фаритович Хабиров выстроил эффективную командную работу, которую мы поддерживали. Потому что вне зависимости от сложности стоящих перед нами задач Башкортостан должен оставаться в числе регионов-лидеров.

https://glavarb.ru/ru/news/event/andrey-nazarov-udostoen-ordena-za-zaslugi-pered-respublikoy-bashkortostan-92581/