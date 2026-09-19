Заседание Военно-промышленной комиссии

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый вечер!

Мы сегодня поговорим о проекте новой Госпрограммы вооружения и о программе развития оборонно-промышленного комплекса. Они станут основой для разработки и серийного производства современных систем вооружений и техники для оснащения нашей армии и других силовых структур, чтобы они были готовы быстро и эффективно ответить на потенциальные внешние угрозы.

Их, этих угроз, меньше, как известно, не становится. НАТО «разбухает», расширяется, уже заходит в другие регионы мира. Некоторые европейские лидеры в открытую заявляют о том, что готовятся к войне с Россией. На мой взгляд, пытаются просто спасти свои падающие рейтинги, прикрывая ошибки в экономической и социальной политике. Не очень получается, не помогает.

Но вместо того, чтобы остановиться, услышать своих граждан, которые на выборах дают ясно понять, что никакой войны с Россией они не хотят, тем не менее эти лидеры продолжают нагнетать ситуацию дальше. Используют для раздувания этой ситуации и ситуацию на Украине, самих украинцев используют как пушечное мясо.

И все свои тезисы сводят к нескольким. Один из них говорит, что Украина якобы защищает европейские ценности, европейскую цивилизацию, демократию. Ну а как сегодняшний режим на Украине может защищать демократию, когда он сам уже давно выродился в диктатуру? Об этом никто не говорит.

Выборы, как известно, на Украине не проводятся. Власть узурпирована кучкой казнокрадов, коррупционеров, которым нужна война для того, чтобы оставаться у власти без выборов и создавать дальше условия для ограбления своего собственного народа, для того, чтобы набивать карманы деньгами спонсоров, в том числе и из Европы. И этот насквозь коррумпированный режим, он что, является главным защитником демократии в Европе? Звучит странновато.

Украинская верхушка не спешит проводить выборы, как известно, но и нам пытаются помешать. Вы знаете, что на днях киевский режим совершил очередное преступление: нанёс удар по жилому дому председателя участковой избирательной комиссии в селе Октябрьское Запорожской области. Председатель комиссии Елена Астанина, к сожалению, погибла. Мною сегодня подписан указ о её награждении посмертно орденом Мужества.

Представители киевского режима, верхушки, в Киеве говорят о мире, предлагают возобновить якобы переговоры. Ну а сами, совершая преступления подобного рода, делают всё для того, чтобы никакого мира не было и никаких переговоров не было. Иначе непонятно, зачем они вообще это делают. Чтобы нас запугать? Всем очевидно, что это невозможно. Значит, цель может быть только в одном: никаких переговоров не хотят вести, вот о чём речь.

Сказал уже и о некоторых европейских лидерах: чтобы обосновать свою позицию и непомерные траты на войну на Украине, всё что угодно идёт, используется всё что угодно. Ну, в частности, один из основных тезисов – это угроза якобы со стороны России.

Хочу ещё раз сказать: у России нет никаких агрессивных намерений в отношении Европы, европейских стран. Оснований у нас для этого просто нет никаких. Мы готовы к сотрудничеству, к восстановлению отношений с европейскими соседями.

Тем не менее мы обратили внимание и на то, что сейчас, только что, прошли очередные учения в Балтийском море. Цель, в том числе, – отработка захвата гражданских судов. Это нормально? Всё время говорят о защите международного права, о соблюдении норм международного права, а готовятся к захвату гражданских судов.

При этом те же самые люди проявляют так называемую озабоченность и осуждают всё, что происходит в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах. А сами-то что делают, к чему готовятся? Так и хочется им сказать: давайте лучше жить дружно, иначе ведь нам тоже придётся отвечать. Это должно быть для всех очевидным, общим местом, понятным. По-другому не будет.

Основные направления новой Государственной программы вооружения определены с учётом развития ситуации в мире и опыта специальной военной операции, а также глобальных тенденций развития военных технологий. Среди безусловных приоритетов, как и прежде, укрепление ядерной триады, которая остаётся гарантией суверенитета нашей страны, играет ключевую роль в сохранении баланса сил в мире.

Хотел бы отметить, что вряд ли какая-то ядерная страна в мире может гордиться показателями, допустим, наших Ракетных войск стратегического назначения – 92 процента современности, то есть современных вооружений.

Другим важнейшим направлением новых госпрограмм станет совершенствование системы противовоздушной обороны. Она должна обеспечить уничтожение любых средств воздушно-космического нападения.

Особое внимание будет уделено развитию широкого ряда беспилотных роботизированных комплексов различного назначения, а также высокоточных средств поражения.

Необходимо в полном объёме завершить формирование орбитальной группировки космических аппаратов. Это повысит возможности всех видов космической разведки, навигации, спутниковой связи и широкополосного доступа в интернет для управления войсками и вооружением в режиме реального времени.

При этом в ходе реализации рассматриваемых программ будет продолжена работа по созданию и внедрению передовых цифровых технологий и искусственного интеллекта.

Подчеркну, по всем позициям и параметрам новой ГПВ нужны рациональные, точно выверенные, эффективные решения. Об этом и поговорим.

Есть ещё ряд вопросов. Обсудим их в совсем закрытом режиме.

http://www.kremlin.ru/events/president/news/80792