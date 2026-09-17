Радий Хабиров попросил отложить вопрос об отставке председателя ВС Башкирии

Как информировал Башинформ, депутаты Государственного Собрания — Курултая Башкирии сегодня утром экстренно собрались на внеочередное 35-е заседание. Первый заместитель председателя комитета Госсобрания ГБ по общественной безопасности, правопорядку и судебным вопросам Виктор Гурьев предложил внести в повестку заседания вопрос об обращении по поводу отставки председателя Верховного суда Башкирии Раиля Шайдуллина.

«Депутатское сообщество крайне обеспокоено кризисной ситуацией, сложившейся в судейском сообществе республики. Нашим комитетом разработан проект постановления об обращении Госсобрания Башкортостана по вопросам соблюдения требований законодательства РФ и Кодекса судейской этики руководством Верховного суда РБ и его судьями. Мы полагаем, что действия руководства Верховного суда республики должны получить соответствующую правовую оценку с последующим прекращением полномочий председателя Верховного суда Республики Башкортостан Раиля Шайдуллина», — заявил депутат.

Он отметил, что общается с коллегами из судейского сообщества, у которых тоже накопилось очень много вопросов к председателю Верховного суда РБ.

«Предлагаю рассмотреть вопрос о принятии этого постановления: сложившуюся ситуацию, коллеги, уже нельзя списать на отдельные недоразумения. Прошу поддержать включение этого вопроса в повестку дня», — подытожил Гурьев.

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что формирование судейского корпуса в республике вызывает ряд вопросов:

«Я действительно разделяю ваши переживания и ваше решение, которое вы предлагаете принять сегодня. Всё, что происходит в руководстве Верховного суда РБ, вызывает серьёзное беспокойство. И я сегодня хочу сказать, что благодарен тому, что депутатский корпус выполняет своё истинное назначение — защищать права и свободы граждан. Как вы знаете, согласно Конституции Глава Республики Башкортостан является гарантом Конституции и гарантирует реализацию прав и свобод человека в Республике Башкортостан. В 2019 году, в 2024 году после избрания меня Главой Республики Башкортостан я давал клятву, что буду соблюдать Конституцию Республики Башкортостан, действовать и гарантировать реализацию прав и свобод граждан Республики Башкортостан, в том числе право на судебную защиту, и обеспечивать законность и правопорядок.

В этой связи я хочу сделать заявление. Всё, что происходит в Верховном суде Республики Башкортостан, представляет определённую обеспокоенность не только для руководства республики, но и для наших жителей. Формирование судейского корпуса нынешним председателем Верховного суда Шайдуллиным вызывает ряд вопросов. О них я уже говорил, и хотел бы здесь сегодня подробно остановиться.

Начиная с момента назначения, только в Верховном суде Республики Башкортостан было уволено 40 судей Верховного суда. Они были заменены, в том числе судьями с тех мест работы, где ранее работал председатель Верховного суда. Это Самара, это Республика Татарстан. Десять судей из этих регионов сейчас работают судьями Верховного суда. Я просто хотел напомнить, что в составе судейского сообщества порядка 800 судей. И полагаю, наверное, есть достаточно широкие возможности формировать круг судей, в том числе из судей, которые работают в Республике Башкортостан.

При этом хочу сказать, что практика межрегионального назначения судей является обычной, нормальной, проверенной годами. Но Кодекс судейской этики, регулируя полномочия и статус председателя суда, говорит о том, что, принимая кадровые решения, судья должен руководствоваться не покровительством и клановостью, а интересами осуществления правосудия. В данном случае мы видим другое. Помимо наличия десяти судей, которых привёл председатель Верховного суда Шайдуллин, председателями многих районных, городских судов в республике являются выходцы из другого региона. В Уфе семь районных судей. И Советский суд возглавляет тоже выходец из соседней республики. Как вы думаете, почему Советский район? Потому что суд Советского района принимает решения о мерах пресечения по самым серьёзным делам. То есть это полный контроль над крупнейшими, резонансными уголовными делами, так как территориально суд находится в расположении главных правоохранительных органов.

Аналогичная ситуация происходит с Советом судей. Это высший орган судейского сообщества, который действует между съездами, конференциями судей Республики Башкортостан и выполняет функции главного органа судейского сообщества. Как вы думаете, кто возглавляет Совет судей Республики Башкортостан? Возглавляет представитель из другой республики, который проработал в Башкирии чуть более полугода и после этого был назначен председателем Совета судей. Из квоты Верховного суда и из квоты судей общей юрисдикции в Совете судей большинство также составляют судьи из другой республики или Самары, где ранее работал нынешний председатель Верховного суда.

Идём дальше. Квалификационная коллегия судей. Это по сути главный орган, который обладает важнейшими полномочиями для каждого судьи. Это дача рекомендации на назначение судей, отстранение от должности, а также наложение взысканий на судей. Первым заместителем председателя Квалификационной коллегии судей является тоже выходец из другой республики. Помимо этого ещё трое судей из соседнего региона являются членами Квалификационной коллегии судей Республики Башкортостан.

У меня постоянно возникает вопрос: «Почему человек, ранее работавший заведующим канцелярией в каком-то диагностическом центре, работает здесь и является членом Квалификационной коллегии судей Республики Башкортостан?» Позавчера общественники Республики Башкортостан обратились к Квалификационной коллегии судей с просьбой рассмотреть на заседании коллегии все факты, изложенные в СМИ. Это прямое требование закона, регулирующего работу судейского сообщества и квалификационных коллегий. Разумеется, этого не произошло. Председатель Квалификационной коллегии судей этот вопрос не поставил в повестку. Я задумался тогда, почему это происходит? А потому что данный судья точно так же имеет отношение к скандалу с гаражом мэрии Уфы. Она точно так же пользовалась автомобилями мэрии Уфы, бесплатно ездила в другие города за пределы Республики Башкортостан, о чём есть показания работников гаража. Это стопроцентное основание не только для прекращения её нахождения на должности председателя квалификационной коллегии, но и для прекращения её полномочий как судьи.

Таким образом, мы с вами видим, что сформирована группа судей, которая по сути по клановому принципу определяет внутри себя определённые правила игры и принимает решения. И понятно, что в таких условиях судьи Республики Башкортостан, по моему мнению, не могут ощущать свой независимый статус. А именно независимый статус является гарантом осуществления правосудия, основанного на законе. Вы знаете, что республику уже достаточно большое время раздирает всё, что происходит со скандалом использования автомобилей гаража мэрии Уфы для того, чтобы развозить судей и возить судей соответственно к себе домой в другую республику или по другим задачам. С 2024 года эта деятельность носит системный характер.

Здесь в зале сидят депутаты, уже долгое время работающие в Госсобрании республики. Мы все сейчас с теплотой и уважением вспоминаем Земфиру Латыпову, бывшего председателя Верховного суда Республики Башкортостан. Вы, наверное, её помните. Её, кстати, очень недолюбливали, в том числе руководители правоохранительных органов. Знаете, за что? У неё всегда была позиция, основанная на законе. Были и решения, которые кому-то могли не нравиться. Но у людей в то время была гарантия того, что они получат судебную защиту. А сейчас? Вы знаете, какой мем ходит в гараже Уфы? «Верхушка просит машину».

Председатель горсовета Уфы Марат Васимов на основании данных исследования Контрольно-счётной палаты Уфы передал в следственные органы материалы о данном преступном деянии как судей, так и представителей должностных лиц, выделяющих машины для развоза судей из другой республики домой, для возбуждения уголовного дела. Прокуратура проводит проверочные мероприятия, некоторые факты нам уже известны. Мы не знаем, возбуждено будет уголовное дело или нет. Если будет возбуждено уголовное дело, мы с вами станем свидетелями, например, очной ставки Шайдуллина и водителя гаража. Следователь спросит: «Шайдуллин, вы ездили вот с этим водителем на его машине в Казань, домой к себе?». Шайдуллин ответит: «Нет». А водители, один, второй, третий, говорят, что ездил. Скажите, вот мы с вами как людям будем говорить, что судебная власть — это главная судебная власть, мы не влезаем в неё, не комментируем её и так далее? Я считаю, это полная дискредитация людей, которые возглавляют Верховный суд Республики Башкортостан.

На данный момент идёт доследственная проверка. Я ещё раз подчёркиваю, не знаю, какие там дальнейшие действия, их принимают другие органы: для этого есть следственный комитет, для этого есть прокуратура. Но фактом является то, что мы уже знаем, что нарушается закон. Нарушается уголовный закон. Нарушается этика судьи. Нарушаются все мыслимые и немыслимые как законы, так и нравственные принципы деятельности некоторых представителей судебной системы Республики Башкортостан. И, конечно, я вас понимаю.

Все эти годы я руководствовался тем, что на меня Президент, Конституция и народ республики возложили задачу обеспечивать безопасность, гарантировать права граждан и обеспечивать законность и правопорядок Республики Башкортостан, чем я буду заниматься не останавливаясь».

Радий Хабиров заявил, что уважает позицию депутатов, но попросил пока перенести данный вопрос.

«Уважая ваше решение, я еще раз прошу перенести рассмотрение данного вопроса и внимательно все изучить», — сказал Глава РБ.

Депутаты согласились с позицией Радия Хабирова и отложили рассмотрение вопроса о Верховном суде РБ, перейдя к основной повестке.

Фото: Иван Вавилов | ИА «Башинформ»

https://www.bashinform.ru/news/politics/2026-09-17/radiy-habirov-poprosil-otlozhit-vopros-ob-otstavke-predsedatelya-vs-bashkirii-4663991