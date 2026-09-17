На заседании Госсобрания Башкирии обсудили предполагаемые признаки коррупции

Депутаты предложили включить в повестку этот вопрос в связи с материалами проверки Контрольно-счётной палаты Башкортостана, которая выявила факты неправомерного использования служебного транспорта Администрации Уфы сотрудниками Верховного Суда республики.

Председатель Комитета Государственного Собрания по общественной безопасности, правопорядку и судебным вопросам Виктор Гурьев сообщил, что депутаты подготовили проект обращения в Верховный Суд России, Высшую квалификационную коллегию судей и Совет судей страны.

– Эти действия должны получить соответствующую правовую оценку с последующим прекращением полномочий председателя Верховного Суда Башкортостана Раиля Шайдуллина, – сказал Виктор Гурьев.

Глава республики заявил, что понимает обеспокоенность парламентариев сложившейся ситуацией, поблагодарил депутатский корпус за внимание к вопросам защиты прав жителей республики и попросил отложить рассмотрение этого вопроса для более детальной его проработки. Депутаты Госсобрания Башкортостана поддержали это предложение.

Стенограмма выступления Радия Хабирова:

Хөрмәтле депутаттар! Уважаемые депутаты!

Я действительно разделяю ваши переживания и ваши решения, которые вы предлагаете сегодня принять и рассмотреть. Потому, что, на самом деле, всё, что происходит в руководстве Верховного Суда, вызывает серьезное беспокойство. И я благодарен, что депутатский корпус выполняет свое истинное назначение – защищать права и свободы граждан.

Как вы знаете, согласно Конституции, Глава Республики Башкортостан является её гарантом и обеспечивает реализацию прав и свобод гражданина Республики Башкортостан. В 2019 и в 2024 годах после избрания меня Главой Башкортостана я давал здесь клятву, что буду соблюдать Конституцию республики, действовать и гарантировать реализацию прав и свобод граждан Республики Башкортостан, в том числе право на судебную защиту, буду обеспечивать законность и правопорядок.

В этой связи я хочу сделать заявление.

Да, действительно, всё, что происходит в Верховном Суде Республики Башкортостан, представляет определенную обеспокоенность не только для руководства республики и для наших жителей. Формирование судейского корпуса нынешним председателем Верховного Суда Шайдуллиным вызывает ряд вопросов. Я о них уже говорил, хотел сегодня подробно остановиться.

Начиная с момента его назначения, только в Верховном Суде Республики Башкортостан было уволено 40 судей. Они были заменены в том числе судьями из тех мест, где ранее работал Председатель Верховного Суда. Это Самара, это Республика Татарстан. 10 судей из этих регионов сейчас работают судьями Верховного Суда.

Хочу напомнить, что в составе судейского сообщества порядка 800 судей. Полагаю, что, наверное, есть достаточно широкие возможности формировать круг судей, в том числе из судей, которые работают в Республике Башкортостан.

При этом хочу сказать, что практика межрегионального назначения судей является обычной, нормальной, проверенной годами. Но Кодекс судейской этики, регулируя полномочия и статус председателя суда, говорит о том, что, принимая кадровые решения, судья должен руководствоваться не покровительством и клановостью, а интересами осуществления правосудия. В данном случае мы видим другое.

Помимо наличия 10 судей, которых привёл председатель Верховного Суда Шайдуллин, председателями районных судов крупнейших городов республики являются выходцы из другого, понятного региона. В Уфе семь районных судей, и Советский районный суд возглавляет тоже выходец из соседней республики. Как вы думаете, почему? Потому что суд Советского района принимает решение о мерах пресечения по самым серьёзным делам. То есть это полный контроль над крупнейшими, резонансными уголовными делами, потому что он находится по месту расположения главных правоохранительных органов.

Аналогичная ситуация происходит в Совете судей – это высший орган судейского сообщества, который действует между съездами, конференциями судей Республики Башкортостан. Как вы думаете, кто возглавляет Совет судей Республики Башкортостан? Представитель другой республики, который проработал в Башкортостане чуть более полугода и после этого был назначен председателем Совета судей. Из квоты Верховного Суда и из квоты судей общей юрисдикции в Совете судей большинство составляют судьи из другой республики или Самары, где также работал нынешний председатель Верховного Суда.

Идём дальше. Квалификационная коллегия судей – это, по сути, главный орган, который обладает важнейшими полномочиями для каждого судьи. Это выдача рекомендаций на назначение судьи, то есть принятие жизненно важных для судей решений и базовых для осуществления правосудия, и отстранение от должности, а также наложение взысканий на судью. Первым заместителем председателя Квалификационной коллегии судей является тоже выходец из другой республики. Помимо этого, ещё трое судей из другой республики являются членами Квалификационной коллегии судей Башкортостана.

У меня постоянно возникает вопрос, почему человек, ранее работавший заведующей канцелярией в каком-то диагностическом центре (я не знаю, диагностика чего: шиномонтаж это или здоровье), работает здесь и является членом Квалификационной коллегии судей Республики Башкортостан.



Вы знаете, что позавчера общественники республики обратились к Квалификационной коллегии судей с просьбой рассмотреть на её заседании все факты, изложенные в средствах массовой информации. Это прямое требование закона, регулирующее работу судейского сообщества, Квалификационной коллегии судей. Разумеется, этого не произошло. Председатель Квалификационной коллегии судей Елена Михадюк не поставила этот вопрос в повестку.

Я задумался тогда, почему это происходит? А потому что мы предполагаем (и если я ошибаюсь, то прямо здесь, с этой трибуны, извинюсь, но я не ошибаюсь), что данная судья точно так же имеет отношение к скандалу с гаражом администрации Уфы. Она точно так же пользовалась автомобилями уфимской мэрии, бесплатно ездила в другие города за пределы Республики Башкортостан, о чем есть показания водителей гаража. И это стопроцентное основание не только для не нахождения её на должности председателя Квалификационной коллегии, но и для прекращения её полномочий как судьи.

Таким образом, мы с вами видим, что сформирована группа судей, которая, по сути, по клановому принципу определяет внутри себя правила игры и принимает решения. Понятно, что в таких условиях судьи Республики Башкортостан, по моему мнению, не могут быть независимыми. А именно независимый статус является гарантией осуществления правосудия, основанного на законе.

Вы знаете, что республику уже достаточно большое время раздирает всё, что происходит и со скандалом вокруг использования автомобилей гаража администрации Уфы для того, чтобы возить судей, соответственно, к себе домой, в другую республику или по другим задачам. Мы все нормальные люди и понимаем, что, наверное, когда-то кого-то надо подбросить, детей отвезти. Но всё, что мы сейчас видим, что сейчас уже доступно везде – с 2024 года (это только сейчас установлено), а может быть, и раньше, с момента назначения Шайдуллина эта деятельность носит системный характер.

Здесь, в зале, сидят депутаты, уже долгое время работающие в Госсобрании, в республике. Мы все с теплотой и уважением вспоминаем Земфиру Узбековну Латыпову, бывшего председателя Верховного Суда Республики Башкортостан. Её, кстати, очень недолюбливали в том числе руководители правоохранительных органов. Знаете, за что? У неё всегда была позиция, основанная на законе. Да, были решения, которые кому-то, может, не нравились, но у людей в то время была гарантия, что они получат судебную защиту. А сейчас мы имеем другую ситуацию.

Знаете, какой мем ходит в гараже Уфы? «Верхушка просит машину». И вы знаете, что председатель Горсовета Уфы Марат Васфиевич Васимов на основании данных Контрольно-счётной палаты Уфы передал материалы о преступном поведении как судей, так и представителей должностных лиц, выделяющих машины для развоза судей из другой республики домой, для возбуждения уголовного дела. Проходят проверочные мероприятия, некоторые факты нам уже известны.

Мы не знаем, будет возбуждено уголовное дело или нет. А если будет, то мы с вами станем свидетелями, например, очной ставки Шайдуллина и водителя гаража. Следователь спросит: «Шайдуллин, вы ездили вот с этим водителем на его машине в Казань, к себе домой?». Шайдулин, наверное, скажет «нет». А водители говорят – один, второй, третий – «ездил».

Скажите, как мы с вами придём к людям и будем им говорить, что-то про судебную власть? Мы не влезаем в её работу, не комментируем её и т.д. Но я считаю, что это полная дискредитация людей, которые возглавляют Верховный Суд Республики Башкортостан.

Тем не менее, и я уже об этом говорил, на данный момент идёт доследственная проверка. Я ещё раз подчеркиваю – не знаю, какие дальнейшие действия предпринимают другие органы. Для этого есть Следственный комитет, прокуратура, другие органы. Но фактом является то, что нарушается закон, нарушается этика судей, нарушаются все мыслимые и немыслимые законы и нравственные принципы деятельности некоторых представителей судебной системы Республики Башкортостан.

Конечно, я вас понимаю. И хочу сказать, что все эти годы я руководствовался тем, что Президент, Конституция и народ республики возложили на меня задачу обеспечивать безопасность, гарантировать права граждан и, повторяю, обеспечивать законность и правопорядок в Республике Башкортостан, чем я буду заниматься не останавливаясь. Поэтому, уважая ваше решение, я вновь прошу вас перенести рассмотрение этого вопроса. Более детально его рассмотреть, разобраться в этих вещах, а потом уже к нему вернуться.

https://glavarb.ru/ru/news/event/na-zasedanii-gossobraniya-bashkortostana-obsudili-predpolagaemye-priznaki-korrupcionnyh-proyavleniy-v-rukovodstve-verhovnogo-suda-respubliki-92447/