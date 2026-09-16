В Башкирии в дни выборов пройдет традиционная акция «Рахмат»

В дни единого дня голосования — с 18 по 20 сентября — в Башкортостане пройдёт традиционная акция «Рахмат». В этот раз она будет полностью скидочной: никаких розыгрышей не предусмотрено. Подробнее о деталях организаторы акции рассказали на пресс-конференции в «Башинформе».

«Акция „Рахмат“ в 2026 году — это прежде всего скидочная акция, возможность получить скидки у наших партнёров, — подчеркнул директор спортивно-патриотического центра «Алга-Патриот» Ринат Хабиров. — Это уже многолетняя история, которая начиналась еще в двухтысячных. Для нас очень важно организовывать эту общественную инициативу, потому что она делается для людей. Жители активно участвуют, им нравится: приходишь на участок, голосуешь, выходишь — и получаешь купон. Раньше это были браслеты, сейчас — вот такой двусторонний купон. Он даёт возможность получить скидки у наших партнёров, которых более тысячи на всей территории республики. Все муниципалитеты подключились — 54 района и 9 городских округов».

Он также выразил благодарность бизнесу, которому и так в нынешних обстоятельствах приходится непросто.

«Хочу сказать бизнесу большое спасибо — без них эта акция бы не состоялась. Спасибо за их социальную ориентированность и общественный отклик. Таким образом мы говорим спасибо жителям республики за их ежедневный труд, за то, что они поддерживают и развивают экономику республики», — отметил организатор акции.

По словам представителя Башкирской торговой ассоциации Тимура Нигматуллина, к акции присоединились уже более тысячи точек и свыше шестисот предпринимателей. Среди партнёров — магазины продуктов, кафе и рестораны, детские центры, фитнес-клубы, автосалоны, парикмахерские.

«Кто-то даёт скидку на чашку кофе, кто-то на курс маникюра, — пояснил спикер, добавив, что скидки достигают до 50%. — Полный список доступен на сайте рахмат2026.рф, где можно отфильтровать партнёров по своему селу, району или городу».

Никаких розыгрышей — только скидки

Организаторы особо подчеркнули: в отличие от прошлых лет, когда акция сопровождалась розыгрышами, в 2026 году формат полностью скидочный.

Сам купон — многоразовый и не требует регистрации. На нём размещён QR-код для перехода на сайт акции, где можно ознакомиться с полным списком партнеров и подробно изучить условия акции.

«Никаких регистраций, никакого предоставления данных. Просто наводите телефон на QR-код и получаете доступ. Ни фамилии, ни имени, ни отчества, ни паспортных данных, ни номера телефона указывать нигде не надо», — заверил Ринат Хабиров, отвечая на вопрос о безопасности.

Он также предупредил о мошенниках: «В случае если вам кто-то будет звонить и представляться организатором акции, запрашивать какие-то данные, коды из СМС — никому ничего не передавайте. Ничего такого нами не предусмотрено».

Купон, по словам организаторов, не одноразовый. «Если купон не забрали, им можно воспользоваться повторно. QR-код — это просто переход на сайт. Скидка предоставляется при наличии этого физического бумажного купона», — пояснил Ринат Хабиров.

Волонтёры помогут Раздавать купоны будут волонтёры на избирательных участках все три дня — 18, 19 и 20 сентября. «В основном это молодые люди, студенческое сообщество очень активно подключается. Они наверняка смогут объяснить, показать, как это работает», — сказал Тимур Нигматуллин. Особое внимание будет уделено пожилым людям. Организаторы также заверили, что купонов напечатано большое количество и хватит всем. При этом акция не привязана к факту голосования или возрасту. «Мы не спрашиваем: проголосовал — не проголосовал, есть восемнадцать — нет восемнадцати лет. Мы просто раздаём купон в тех местах, где находится волонтёр. Если подойдёт ребёнок, волонтёр, безусловно, даст ему купон», — уточнил Ринат Хабиров. Представитель сети магазинов «Байрам» Эльвира Валиева подтвердила: «Купоны — на предъявителя. Если в магазин пришел ребёнок с купоном — значит, он и получит скидку». Она также уточнила сроки действия купонов – с 18 по 20 сентября включительно. При этом Эльвира Валиева призвала учитывать человеческий фактор. Кто-то из кассиров может забыть про акцию, или не до конца понять условия, поэтому любые ситуации нужно решать мирно и с уважением друг к другу, рекомендовала она.