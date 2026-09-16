Управление ФСБ России по Башкортостану возглавил генерал-майор Роман Плотников

Радий Хабиров поздравил Романа Плотникова с назначением и отметил, что Башкортостан и территориальное Управление ФСБ России выстроили эффективное взаимодействие по вопросам обеспечения безопасности в республике.

– Время сейчас непростое, и от слаженной работы всех силовых структур зависит очень многое. Башкортостан – крупный, экономически развитый и многонациональный регион. Наша общая задача – обеспечить спокойствие, общественно-политическую стабильность и предотвращение угроз для жителей республики, – сказал Радий Хабиров.

Глава региона подчеркнул, что в условиях специальной военной операции одним из ключевых направлений совместной работы является укрепление системы защиты и развитие необходимой инфраструктуры для обеспечения безопасности критически важных объектов.

Руководитель Башкортостана также выразил признательность предыдущему начальнику Управления Игорю Кочневу за многолетнюю службу, плодотворное сотрудничество и вручил ему орден генерала Шаймуратова за мужество и самоотверженность при исполнении служебного долга. Радий Хабиров отметил, что благодаря слаженной работе силовых структур регион успешно решает задачи по обеспечению правопорядка и общественной стабильности.

Роман Плотников выразил готовность продолжить конструктивное взаимодействие с органами государственной власти Башкортостана для решения задач, возложенных на региональное Управление ФСБ России.

https://glavarb.ru/ru/news/event/upravlenie-fsb-rossii-po-bashkortostanu-vozglavil-general-mayor-roman-plotnikov-92405/