Школьник Анвар Вахитов из Кумертау посетил рабочий кабинет Главы Башкортостана

На встречу 12-летний Анвар Вахитов из многодетной семьи приехал со своей мамой – Айгуль Явдатовной, которая работает заместителем директора по воспитательной работе прогимназии имени Искужина в Кумертау. Она рассказала, что музыкальные способности у сына проявились в пять лет. Раскрыть талант мальчика помогла педагог, заслуженный работник культуры республики Ямиля Рамазанова, которая и привила любовь к народной песне.

В копилке достижений подростка – участие и десятки побед в мероприятиях разного масштаба, в том числе в Республиканском телевизионном конкурсе «Сулпылар–2022», Всероссийском фестивале детского и юношеского творчества «Золотой сапсан». А в сентябре 2026 года Анвар поступил в местную детскую музыкальную школу и учится играть на курае. Также изучает арабский язык, увлекается футболом.

Глава Башкортостана провёл экскурсию по рабочему пространству – показал свой кабинет, залы для встреч и совещаний. Радий Хабиров пожелал школьнику удачи в учёбе и новых творческих успехов.

– Талантливый мальчишка мне очень понравился. Он представлял нашу республику на Всероссийской детской Фольклориаде, – сказал руководитель региона после встречи. – Мне хочется, чтобы такие хорошие дети приходили сюда, готов им проводить экскурсии и рассказывать о своей работе. Потому что каждый наш поступок должен нести в себе пользу. Вот он приедет домой и скажет, что тоже хочет идти вперёд и добиваться лучшего. Мы здесь им даём только хорошие смыслы.

https://glavarb.ru/ru/news/event/shkolnik-anvar-vahitov-iz-kumertau-posetil-rabochiy-kabinet-glavy-bashkortostana-92412/