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16 Сентября , 12:45

Школьник Анвар Вахитов из Кумертау посетил рабочий кабинет Главы Башкортостана

16 сентября в Доме Республики Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с юным исполнителем башкирских песен в жанре оҙон көй Анваром Вахитовым из Кумертау. Руководитель региона пригласил подростка в гости во время общения с участниками III Всероссийской детской Фольклориады в июне 2026 года.

Школьник Анвар Вахитов из Кумертау посетил рабочий кабинет Главы БашкортостанаШкольник Анвар Вахитов из Кумертау посетил рабочий кабинет Главы Башкортостана
Школьник Анвар Вахитов из Кумертау посетил рабочий кабинет Главы Башкортостана

На встречу 12-летний Анвар Вахитов из многодетной семьи приехал со своей мамой – Айгуль Явдатовной, которая работает заместителем директора по воспитательной работе прогимназии имени Искужина в Кумертау. Она рассказала, что музыкальные способности у сына проявились в пять лет. Раскрыть талант мальчика помогла педагог, заслуженный работник культуры республики Ямиля Рамазанова, которая и привила любовь к народной песне.

В копилке достижений подростка – участие и десятки побед в мероприятиях разного масштаба, в том числе в Республиканском телевизионном конкурсе «Сулпылар–2022», Всероссийском фестивале детского и юношеского творчества «Золотой сапсан». А в сентябре 2026 года Анвар поступил в местную детскую музыкальную школу и учится играть на курае. Также изучает арабский язык, увлекается футболом.

Глава Башкортостана провёл экскурсию по рабочему пространству – показал свой кабинет, залы для встреч и совещаний. Радий Хабиров пожелал школьнику удачи в учёбе и новых творческих успехов.

– Талантливый мальчишка мне очень понравился. Он представлял нашу республику на Всероссийской детской Фольклориаде, – сказал руководитель региона после встречи. – Мне хочется, чтобы такие хорошие дети приходили сюда, готов им проводить экскурсии и рассказывать о своей работе. Потому что каждый наш поступок должен нести в себе пользу. Вот он приедет домой и скажет, что тоже хочет идти вперёд и добиваться лучшего. Мы здесь им даём только хорошие смыслы.

https://glavarb.ru/ru/news/event/shkolnik-anvar-vahitov-iz-kumertau-posetil-rabochiy-kabinet-glavy-bashkortostana-92412/ 

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