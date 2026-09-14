В Башкирии объявлена операция «Лес»

Цель мероприятия – поддержать нацпроект «Экологическое благополучие», предотвратить незаконную вырубку леса и привлечь виновных к ответственности.

Операция пройдет при тесном взаимодействии государственных лесных инспекторов, правоохранительных органов, исполнительных ведомств и общественных лесных инспекторов.

Во время проведения акции на дорогах общего пользования, выездах из лесных массивов и на потенциально опасных лесных участках будет организовано круглосуточное патрулирование. Мобильные группы проверят законность заготовки и транспортировки древесины, а также наличие необходимых разрешительных документов у лесопользователей.

«За незаконную рубку лесных насаждений предусмотрена как административная (ст. 8.28 КоАП РФ), так и уголовная ответственность (ст. 260 УК РФ). Нарушители также обязаны в полном объеме возместить ущерб, нанесенный лесному фонду», – предупреждает региональный минлесхоз.

Фото: со страницы vk.ru/minleshoz102.