Стартовала II заявочная кампания Национальной премии в сфере культуры

Соискателями могут стать представители руководящего состава профильных ведомств, культурных и образовательных учреждений, художественные руководители творческих коллективов и объединений, организаторы, программные директора, режиссёры и продюсеры культурных проектов.



Заявки принимаются до 1 декабря включительно на официальном сайте: https://clck.ru/3WQG8R



«Миссия абсолютно каждого, кто работает в сфере культуры, — невероятно важная и ответственная: все, что мы делаем, направлено на сохранение великого наследия и создание условий для дальнейшего развития. На федеральном уровне и в регионах, в больших городах и малых селах — наша сфера полна талантливых и неравнодушных людей, и, чтобы сформировать устойчивую систему поддержки лидеров отрасли, в прошлом году мы впервые открыли приём заявок на Национальную премию для управленцев в сфере культуры. В этом году мы будем рады вновь наградить лучших управленцев за их непростой труд. Ведь управлять искусством — тоже искусство», — отметила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.



Национальная премия для управленцев в сфере культуры — важный инструмент признания профессиональных достижений и стимул для развития значимых культурных проектов. В ней предусмотрены основные и специальные номинации, лауреатами которых могут стать представители руководящего состава органов власти, организаций культуры и культурных проектов, а также творческих команд.



Лауреатам вручают специально разработанную наградную композицию — стилизованную дирижерскую палочку. Она отражает ключевую идею премии: управлять искусством — тоже искусство. Руководитель в сфере культуры предстает в роли дирижёра: он выстраивает сложные процессы, объединяет творческие команды и ведет их к общей цели. Помимо награды, обладатели премии получают финансовое поощрение в размере 1 000 000 рублей — эти средства помогают развивать уже действующие проекты или запускать новые.



Инициаторами создания Национальной премии для управленцев в сфере культуры стали сами управленцы: идея проекта родилась в 2024 году в рамках первого потока кадровой программы «Высшая школа управления в сфере культуры». Ее участники — действующие министры культуры регионов и руководители ведущих культурных институций — предложили учредить награду для признания заслуг руководителей отрасли. Инициативу поддержали Администрация Президента Российской Федерации и Министерство культуры Российской Федерации.



Первая церемония вручения Национальной премии для управленцев в сфере культуры прошла 25 марта 2026 года в Москве — событие было приурочено ко Дню работника культуры. Лауреатами стали 14 управленцев, команд и организаций. В рамках заявочной кампании было получено более 5 тысяч заявок из всех регионов страны.



Вторая церемония вручения состоится в Москве в марте 2027 года и также будет приурочена к профессиональному празднику — Дню работника культуры.

Источник: МИНИСТЕРСТВО МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН: https://contenta.info/press_releases?tag_id=438