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Культура
22 Октября , 05:50

К 107-летию Мустая Карима Молодежный театр проводит театральный декадник

В Уфе в день рождения Мустая Карима в Национальном молодёжном театре прошли спектакли по его произведениям. Мероприятия состоялись по федеральной программе «Пушкинская карта» национального проекта «Семья».

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К 107-летию Мустая Карима Молодежный театр проводит театральный декадникК 107-летию Мустая Карима Молодежный театр проводит театральный декадник
К 107-летию Мустая Карима Молодежный театр проводит театральный декадник

Весь день на сцене шли спектакли по произведениям Мустая Карима. Утром юные зрители увидели музыкальную сказку «Волшебная мельница» (0+) по мотивам пьесы Мустая Карима «Петушиная мельница». Добрая и увлекательная история о петухе, который отправляется на поиски волшебной мельницы, завещанной прадедом, напомнила зрителям о таких важных ценностях, как доброта, трудолюбие и справедливость.

Днем и вечером театр представил спектакль, который по праву стал его визитной карточкой, — «Беҙҙең өйҙөң йәме» («Радость нашего дома») (12+). Это трогательная история о силе семьи и человечности, созданная по мотивам повестей Мустая Карима «Радость нашего дома» и «Таганок».

«Его потрясающе солнечное мировоззрение, безмерная влюбленность в жизнь и в людей. Конечно, этому научиться нельзя, но стремиться к этому надо. Потому что именно это составляло сущность его таланта. Каждый раз, обращаясь к его произведениям, мы заново открываем глубину его слова и мудрость», — отметил художественный руководитель Национального молодежного театра Мусалим Кульбаев.

Декадник в театре продолжится еще два дня: зрители увидят драму «Силсәүит, Алдар һәм Адвокат» («Сельсовет, Враль и Адвокат») (12+) и постановку «Рассказы Альфии» (6+).

Показы, приуроченные ко дню рождения классика, стали ярким событием в культурной жизни республики и вновь подтвердили непреходящую ценность творчества Мустая Карима для нескольких поколений зрителей.

Источник: Министерство культуры Республики Башкортостан: https://contenta.info/press_releases?tag_id=431

К 107-летию Мустая Карима Молодежный театр проводит театральный декадник
К 107-летию Мустая Карима Молодежный театр проводит театральный декадник
К 107-летию Мустая Карима Молодежный театр проводит театральный декадник
К 107-летию Мустая Карима Молодежный театр проводит театральный декадник
К 107-летию Мустая Карима Молодежный театр проводит театральный декадник
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