В Уфе пройдёт фестиваль-форум «Российская креативная неделя – Евразия»

Вместе с начальником Управления Президента России по стратегическому партнёрству и сотрудничеству Вадимом Титовым и президентом АНО «Креативная экономика» Мариной Монгуш руководитель региона обсудил ключевые вопросы организации фестиваля, в том числе подготовку площадок и формирование деловой и событийной программы.

– Для республики принимать такое значимое мероприятие – большая честь. Благодарю за выбор Башкортостана в качестве площадки проведения форума, – отметил Радий Хабиров. – Креативные индустрии – очень важное направление развития региона. В этой сфере трудятся более 9 тысяч предпринимателей, формируются новые творческие пространства, проходит много просветительских мероприятий. В прошлом году Башкортостан вошел в тройку лучших креативных регионов Российской национальной премии. Аналогичную премию под названием «Создатели» мы учредили у себя в республике. В этом году проводим её уже во второй раз.

Начальник Управления Президента России по стратегическому партнёрству и сотрудничеству высоко оценил возможности республики как конгрессного центра.

– Мы видим, что интерес к развитию креативной экономики растёт. Важно максимально реализовать потенциал Башкортостана как площадки форума, пригласить большое количество гостей, в том числе из-за рубежа, – сказал Вадим Титов.

Президент АНО «Креативная экономика» Марина Монгуш также подчеркнула важность проведения Российской креативной недели в столице Башкортостана, отметив международный формат мероприятия. Это будет способствовать формированию новых совместных проектов со странами евразийского пространства.