Новый сезон телепроекта «Башкирские каникулы» стартует на БСТ в День Республики

В мероприятии приняли участие специалисты туристической индустрии региона, руководители профильных министерств и ведомств, а также общественные деятели и представители медиасреды. Они посмотрели первую серию пятого сезона «Башкирских каникул», посвящённого Южноуральской тропе – пешеходному маршруту, соединяющему Башкортостан и Челябинскую область.

Основная ветка тропы начинается на курорте «Банное», проходит через горнолыжный центр «Абзаково», город Белорецк, хребет Инзерские Зубчатки, природный парк «Иремель», национальные парки «Зигальга» и «Зюраткуль», нацпарк «Таганай» и заканчивается на озере Тургояк.

Руководитель республики отметил современный формат «Башкирских каникул» и высоко оценил профессионализм съёмочной группы. Напомним, инициативу реализуют с 2022 года при поддержке Фонда грантов Главы Башкортостана. А в 2024 году телепроект стал обладателем премии «ТЭФИ-Регион».

– Спасибо вам большое за то, что передача удачно сочетает эмоциональную и познавательную составляющие. Башкортостан, обладающий огромными природными богатствами, глубоким историческим наследием, ещё не до конца открыт жителям и гостям республики, – сказал Радий Хабиров. – И эта передача, с одной стороны, снята в лёгкой, доступной форме, а с другой – подробно и системно рассказывает о наших туристических объектах и маршрутах. Это в том числе серьёзный вклад в продвижение нашей республики.

За высокое профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд руководитель региона присвоил почётные звания «Заслуженный работник сферы туризма Республики Башкортостан» основателю Южноуральской тропы Раису Габитову, а также отраслевым предпринимателям Гульнисе Акбашевой и Светлане Глушковой.

Раис Габитов в свою очередь выразил признательность авторам проекта «Башкирские каникулы». Он также поблагодарил благотворителей и волонтёров, при поддержке которых развивается Южноуральская тропа.

Отметим, что трансляция нового сезона «Башкирских каникул» стартует на канале БСТ в День Республики 11 октября.