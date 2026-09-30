+13 °С
Ясно
ДзенАнтитеррор
Культура
30 Сентября , 11:47

Новый сезон телепроекта «Башкирские каникулы» стартует на БСТ в День Республики

29 сентября в Уфе Глава республики Радий Хабиров посетил предпремьерный показ нового сезона телепроекта «Башкирские каникулы», который состоялся в кинотеатре «Родина».

Добавить в предпочтительные источники Google
Новый сезон телепроекта «Башкирские каникулы» стартует на БСТ в День РеспубликиНовый сезон телепроекта «Башкирские каникулы» стартует на БСТ в День Республики
Новый сезон телепроекта «Башкирские каникулы» стартует на БСТ в День Республики

В мероприятии приняли участие специалисты туристической индустрии региона, руководители профильных министерств и ведомств, а также общественные деятели и представители медиасреды. Они посмотрели первую серию пятого сезона «Башкирских каникул», посвящённого Южноуральской тропе – пешеходному маршруту, соединяющему Башкортостан и Челябинскую область.

Основная ветка тропы начинается на курорте «Банное», проходит через горнолыжный центр «Абзаково», город Белорецк, хребет Инзерские Зубчатки, природный парк «Иремель», национальные парки «Зигальга» и «Зюраткуль», нацпарк «Таганай» и заканчивается на озере Тургояк.

Руководитель республики отметил современный формат «Башкирских каникул» и высоко оценил профессионализм съёмочной группы. Напомним, инициативу реализуют с 2022 года при поддержке Фонда грантов Главы Башкортостана. А в 2024 году телепроект стал обладателем премии «ТЭФИ-Регион».

– Спасибо вам большое за то, что передача удачно сочетает эмоциональную и познавательную составляющие. Башкортостан, обладающий огромными природными богатствами, глубоким историческим наследием, ещё не до конца открыт жителям и гостям республики, – сказал Радий Хабиров. – И эта передача, с одной стороны, снята в лёгкой, доступной форме, а с другой – подробно и системно рассказывает о наших туристических объектах и маршрутах. Это в том числе серьёзный вклад в продвижение нашей республики.

За высокое профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд руководитель региона присвоил почётные звания «Заслуженный работник сферы туризма Республики Башкортостан» основателю Южноуральской тропы Раису Габитову, а также отраслевым предпринимателям Гульнисе Акбашевой и Светлане Глушковой.

Раис Габитов в свою очередь выразил признательность авторам проекта «Башкирские каникулы». Он также поблагодарил благотворителей и волонтёров, при поддержке которых развивается Южноуральская тропа.

Отметим, что трансляция нового сезона «Башкирских каникул» стартует на канале БСТ в День Республики 11 октября.

Автор:
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 2026 Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

Газета «ДРУЖБА МИШКИНО» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01879 от 11.06.2025 г.

Об использовании персональных данных

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан,  АО Издательский дом «Республика Башкортостан». 

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru