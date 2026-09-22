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Культура
22 Сентября , 05:07

В Марийском ИКЦ с.Мишкино открылась выставка «Встреча творцов»

В рамках творческой встречи «Встреча творцов»  Марийском историко-культурном центре села Мишкино открылась выставка, объединившая поэзию и живопись  

В Марийском ИКЦ с.Мишкино открылась выставка «Встреча творцов»В Марийском ИКЦ с.Мишкино открылась выставка «Встреча творцов»
В Марийском ИКЦ с.Мишкино открылась выставка «Встреча творцов»

Просторный зал центра превратился в настоящий очаг притяжения для всех ценителей прекрасного. Здесь состоялось открытие художественной выставки под символичным названием «Дружбою сильны». Экспозиция стала главным событием большой творческой встречи с самодеятельными поэтами, которую сами организаторы тепло назвали «Встреча творцов».

Мероприятие началось со слов приветствия. Перед собравшимися выступила директор Детской школы искусств Дина Аликаева. В своей речи она подчеркнула, что искусство не знает границ и языковых барьеров, а подобные события играют ключевую роль в сохранении культурного наследия и укреплении добрососедских отношений между жителями района.

Главным украшением вечера стали стихи. Свои лучшие произведения, пронизанные любовью к родному краю, природе и людям, прочитали самобытные авторы Галина Баширова и Вячеслав Камилянов. Каждое выступление тонко перекликалось с настроением представленных картин. Поздравление преподавателя ДШИ Елены Чернозубовой добавило встрече особую душевность.

Центральное место в экспозиции заняли детские рисунки. Юные художники представили работы, созданные специально к двум значимым датам: Году единства народов России и Году большой и дружной семьи. На картинках акварелью и гуашью запечатлены сцены совместного труда, народные праздники, портреты близких людей и живописные пейзажи малой родины. Каждая работа наглядно доказывает простую истину: искренняя детская рука способна без лишних слов показать гармонию разных культур.

Выставка «Дружбою сильны» оставила после себя светлое чувство общности. Она ещё раз напомнила гостям о том, как важно беречь традиции, поддерживать друг друга и говорить на универсальном языке творчества. Увидеть эти искренние работы и познакомиться со строками местных авторов можно в течение ближайших недель. Подобные инициативы служат надёжным мостом между поколениями, передавая главную мысль названия выставки: наша общая сила заключается именно в единстве и взаимном уважении.

Просторный зал центра превратился в настоящий очаг притяжения для всех ценителей прекрасного. Здесь состоялось открытие художественной выставки под символичным названием «Дружбою сильны». Экспозиция стала главным событием большой творческой встречи с самодеятельными поэтами, которую сами организаторы тепло назвали «Встреча творцов».

Мероприятие началось со слов приветствия. Перед собравшимися выступила директор Детской школы искусств Дина Аликаева. В своей речи она подчеркнула, что искусство не знает границ и языковых барьеров, а подобные события играют ключевую роль в сохранении культурного наследия и укреплении добрососедских отношений между жителями района.

Главным украшением вечера стали стихи. Свои лучшие произведения, пронизанные любовью к родному краю, природе и людям, прочитали самобытные авторы Галина Баширова и Вячеслав Камилянов. Каждое выступление тонко перекликалось с настроением представленных картин. Поздравление преподавателя ДШИ Елены Чернозубовой добавило встрече особую душевность.

Центральное место в экспозиции заняли детские рисунки. Юные художники представили работы, созданные специально к двум значимым датам: Году единства народов России и Году большой и дружной семьи. На картинках акварелью и гуашью запечатлены сцены совместного труда, народные праздники, портреты близких людей и живописные пейзажи малой родины. Каждая работа наглядно доказывает простую истину: искренняя детская рука способна без лишних слов показать гармонию разных культур.

Выставка «Дружбою сильны» оставила после себя светлое чувство общности. Она ещё раз напомнила гостям о том, как важно беречь традиции, поддерживать друг друга и говорить на универсальном языке творчества. Увидеть эти искренние работы и познакомиться со строками местных авторов можно в течение ближайших недель. Подобные инициативы служат надёжным мостом между поколениями, передавая главную мысль названия выставки: наша общая сила заключается именно в единстве и взаимном уважении.

В Марийском ИКЦ с.Мишкино открылась выставка «Встреча творцов»
В Марийском ИКЦ с.Мишкино открылась выставка «Встреча творцов»
В Марийском ИКЦ с.Мишкино открылась выставка «Встреча творцов»
В Марийском ИКЦ с.Мишкино открылась выставка «Встреча творцов»
В Марийском ИКЦ с.Мишкино открылась выставка «Встреча творцов»
В Марийском ИКЦ с.Мишкино открылась выставка «Встреча творцов»
В Марийском ИКЦ с.Мишкино открылась выставка «Встреча творцов»
В Марийском ИКЦ с.Мишкино открылась выставка «Встреча творцов»
В Марийском ИКЦ с.Мишкино открылась выставка «Встреча творцов»
Автор:Раиля Аптикаева
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