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Культура
20 Сентября , 07:43

Фильм «Камень батыров» уверенно стартовал в прокате Башкортостана

За первые два дня премьерной недели ее посмотрели 2680 человек.

Фильм «Камень батыров» уверенно стартовал в прокате БашкортостанаФильм «Камень батыров» уверенно стартовал в прокате Башкортостана
Фильм «Камень батыров» уверенно стартовал в прокате Башкортостана

Полнометражный художественный фильм «Камень батыров» производства Киностудии «Башкортостан» имени А.Абдразакова вышел в широкий республиканский прокат 17 сентября. Фильм Романа Пожидаева уже знаком части аудитории: ранее его показывали в ограниченном прокате и на кинофестивальных площадках, а теперь картина получила полноценный прокат при поддержке Правительства региона.

Картина уже стала заметным событием для зрителей и киносообщества: только за первые два дня премьерной недели ее посмотрели около 2680 человек. Примечательно, что 142 зрителя смогли увидеть ленту благодаря киномобилю — выездному формату показов, который включили в маршрут для населенных пунктов без стационарных кинотеатров. Масштабная прокатная кампания объединила 49 муниципальных кинозалов, государственный кинотеатр «Родина» в Уфе и 12 частных кинотеатров республики и столицы.

– Широкий прокат фильма организовали впервые. За 2 дня его посмотрели боле 2,5 тысяч человек. Нам сообщили, что зрители приходят после выборов семьями. Посмотреть картину можно по программе «Пушкинская карта». Напомним жителям республики, что прокат фильма в Башкортостане продлится до 30 сентября. Приходите посмотреть "Камень батыров" вместе с детьми — это яркое приключение, которое напомнит нам всем о силе духа и важности корней, - прокомментировал режиссер фильма Роман Пожидаев.

«Камень батыров» - полнометражный дебют режиссера Романа Пожидаева. Картина представляет собой приключенческое фэнтези о поисках волшебных артефактов, духе древнего батыра и нерушимой связи поколений. По сюжету богатый и влиятельный бизнесмен Роберт Денисович жаждет бессмертия. Для этого ему нужно найти пять волшебных наконечников пяти братьев — отважных башкирских батыров. Он уже близок к цели — остался последний наконечник. За артефактом отправляются молодые люди — Диана и Руслан. Но никто из них троих не ожидал, что на их пути встанет дух младшего брата — батыра Киньи. У него своя цель: найти все наконечники и до лунного затмения положить их под Камень батыров. Иначе души братьев так и останутся скитаться среди людей. С этого момента и начинаются настоящие приключения!https://mgazeta.com/news/novosti/2026-09-19/film-kamen-batyrov-uverenno-startoval-v-prokate-bashkortostana-4819371 

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