«Бирская старина»: окунитесь в историю родного края!

Что ждёт гостей👇



🔹военно‑исторические реконструкции

🔹ремесленная слобода и торговые ряды в стиле купеческого Бирска

🔹смотр исторической кухни «Забытые рецепты»

🔹фолк‑рок концерт «Мушкет и волынка» и фольклорный праздник «Яблочный Спас»

🔹выставка ретро‑техники «Дорогами Победы» и интерактивные лагеря реконструкторов



Отметим, что в Башкортостане по поручению Главы республики Радия Хабирова в каждом муниципалитете проводят брендовые мероприятия, которые будут полезны для развития внутреннего туризма, поддержки местной экономики и создания уникального лица каждого района.



📍 Место: исторический парк «Бирская крепость», Бирский район.

🗓️ Даты: 22–23 августа 2026 года.



👉 Планируйте выходные – такое нельзя пропустить!



Координаты: 55.344597, 55.478768

Яндекс Карты: https://yandex.ru/maps/-/CTW~n83z