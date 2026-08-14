«Бирская старина»: окунитесь в историю родного края!

Что ждёт гостей👇
🔹военно‑исторические реконструкции
🔹ремесленная слобода и торговые ряды в стиле купеческого Бирска
🔹смотр исторической кухни «Забытые рецепты»
🔹фолк‑рок концерт «Мушкет и волынка» и фольклорный праздник «Яблочный Спас»
🔹выставка ретро‑техники «Дорогами Победы» и интерактивные лагеря реконструкторов
Отметим, что в Башкортостане по поручению Главы республики Радия Хабирова в каждом муниципалитете проводят брендовые мероприятия, которые будут полезны для развития внутреннего туризма, поддержки местной экономики и создания уникального лица каждого района.
📍 Место: исторический парк «Бирская крепость», Бирский район.
🗓️ Даты: 22–23 августа 2026 года.
👉 Планируйте выходные – такое нельзя пропустить!
Координаты: 55.344597, 55.478768
Яндекс Карты: https://yandex.ru/maps/-/CTW~n83z