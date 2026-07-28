Московские учёные изучали марийский говор в Мишкинском районе

Уже несколько лет кафедра теоретической и прикладной лингвистики МГУ проводит свои экспедиции, собирая уникальные материалы о местном диалекте марийского языка. Почему для своих исследований учёные выбрали именно наш район? Что их интересует и чем это важно для нас? С такими вопросами мы обратились к руководителю группы, кандидату наук Егору Кашкину.

- Лингвистические экспедиции — давняя традиция кафедры, - сказал он. - Ещё с 1967 года студенты и преподаватели выезжают в разные уголки страны, чтобы изучать живые языки и диалекты. За десятилетия работы были охвачены Северный Кавказ, Сибирь, регионы Центральной Азии и многие другие территории бывшего СССР.

Наш район стал объектом особого внимания московских исследователей совсем недавно. С 2016 по 2019 годы они работали в Республике Марий Эл, изучали говор горномарийского языка, выпустили книгу под названием «Изучение марийского языка». Затем в 2021- 2025 годы изучали удмуртский язык в Татышлинском районе Республики Башкортостан, также готовят к выпуску книгу об удмуртском языке. А с 2026 года начали изучать восточное наречие марийского языка и приехали к нам, в Мишкинский район, работать с местными носителями марийского языка.

Во время экспедиции москвичи изучали марийский говор, встречались, общались с жителями села Камеево, деревень Ирсаево, Чебыково, Кайраково, Каргино, также села Бабаево – изучали и татарский язык.

Учёные отмечают, что отличия местного говора от горномарийского очень заметны — хотя языки родственные, различия проявляются на всех уровнях: в произношении, грамматике, лексике. Но главное — в Мишкинском районе особая языковая ситуация: здесь бережно относятся к сохранению языков, выстроена грамотная языковая политика, а сами жители активно используют родной язык в быту.

Что именно изучают лингвисты? Их интересуют не только отдельные слова или выражения, но и целые системы: как образуются падежные формы существительных, особенности у местоимений и глаголов, строение сложных предложений, чем отличаются похожие по значению слова (например, «пытаться», «приходить»- «толеш», «миеш»).

И даже то, как люди говорят в обычной жизни — спонтанную речь записывают на диктофон, потом разбирают вместе с носителями языка.

Все эти записи собираются в специальную электронную базу данных. Это позволит в будущем находить примеры употребления любых форм слов прямо в живой речи жителей района.

После каждой поездки, москвичи возвращаясь домой, обсуждают результаты экспедиций, пишут отчёты, готовят научные статьи и книги. Так постепенно формируется подробное описание нашего уникального диалекта, который становится частью большой научной базы знаний о языках России.

Такие исследования важны не только для науки: благодаря им сохраняется память о языке наших предков, поддерживается интерес молодёжи к родному слову, а сам диалект получает шанс жить дальше — не только в устах старожилов, но и в научных трудах, статьях и электронных архивах.

Руководитель экспедиции поблагодарил главу Мишкинского района Ларису Александрову за оказанную помощь во время их работы. Также выразил огромную благодарность главе сельского поселения Герману Байдимирову, начальнику Отдела культуры Радиону Плотникову, главному библиотекарю Камеевской модульной библиотеки Елене Шамидановой, серебряным волонтерам и всем жителям за прием, поддержку и помощь.

- На этом наша работа заканчивается, но мы будем продолжать изучать языки других национальностей и надеюсь, что еще раз вернемся в Мишкинский район, - сказал Егор Владимирович.

Республика демонстрирует устойчивый рост в национальных рейтингах и привлекает значительное федеральное финансирование. Башкортостан является одним из лидеров по привлечению иностранных студентов и развитию международных связей.

- Учёные республики решают важнейшие задачи по обеспечению технологического суверенитета России. В этом им помогают «передовые технологии, современное оборудование и разветвлённая научная инфраструктура», которая создаётся в регионе, - сказал Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

- В системе образования республики организовали изучение 13 родных языков. Так, в детских садах обучение ведут на башкирском, татарском, чувашском, удмуртском языках, а также в качестве родного дополнительно изучают мордовский и марийский языки. В школах изучают русский, башкирский, татарский, чувашский, марийский, удмуртский, мордовский, украинский, немецкий и белорусский языки. В Башкортостане успешно работают одиннадцать полилингвальных многопрофильных школ – две в Уфе, по одной в Стерлитамаке, Нефтекамске, Сибае, Учалинском, Хайбуллинском и Мишкинском, Баймакском, Стерлибашевском и Татышлинском районах. А в перспективе до 2030 года в республике дополнительно построят пять полилингвальных образовательных учреждений, - сказал Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.