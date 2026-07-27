Фестиваль гостеприимства «Купец 2.0» пройдет в Стерлитамаке с 11 по 13 сентября

На три дня город превратится в большую фестивальную площадку. Гостей ждут ярмарка ремесленников, гастрономические локации, концерты, мастер-классы, семейные и детские активности, фотозоны, творческие пространства и десятки интерактивных площадок. Традиционно главной точкой притяжения станет сквер имени Салавата Юлаева, а в этом году мероприятия впервые пройдут и на территории обновлённого парка Кирова.

Глава Башкортостана отметил, что фестиваль «Купец 2.0» дал новый импульс развитию креативных индустрий в республике.

– Наши люди очень талантливые. Сегодня мы потихоньку возрождаем ремёсла. Это непростая задача – нужно продумать меры поддержки, мероприятия, на которых ремесленники могли бы продавать свои изделия. И фестиваль «Купец 2.0» – как раз об этом. Это настоящая большая работа по продвижению креативных индустрий, – пояснил Радий Хабиров.

Напомним, 8 августа – официальный День креативных индустрий Башкортостана. Соответствующий указ Глава республики подписал в марте 2025 года. Праздник учредили для развития творческих индустрий и поддержки предпринимателей в этой сфере, а «Купец 2.0» органично вписывается в эту повестку.

Организаторы уже открыли приём заявок для участников.

Ремесленная зона. К участию приглашаются мастера декоративно-прикладного искусства, художники, дизайнеры, ремесленники и производители авторских изделий. Фестиваль станет площадкой для знакомства гостей с локальными брендами и народными промыслами. Ссылка для регистрации: https://forms.yandex.ru/u/6a47a7f102848f60ff3c6162/



Гастрономическая зона. Принимаются заявки от предприятий общественного питания, фермерских хозяйств и гастропроектов, которые готовы представить блюда русской кухни, локальные продукты и авторские концепции. Ссылка для регистрации: https://forms.yandex.ru/u/6a47a7f102848f60ff3c6162/

«Купец 2.0» ежегодно объединяет тысячи гостей, сотни участников и десятки творческих коллективов, оставаясь одним из крупнейших культурно-туристических событий региона. В 2026 году он обещает стать ещё более ярким и масштабным. Организаторы – Администрация ГО г. Стерлитамак, АНО «Фестивальная дирекция» при поддержке АО «БСК».