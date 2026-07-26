25 июля в Бурзянском районе прошёл ежегодный летний этнофестиваль «ШульганFest

Главная цель «ШульганFest» — через народные игры, турниры, мастер-классы и экскурсии познакомить гостей с башкирской самобытной культурой. И это удаётся на все сто! Здесь каждый может не только посмотреть, но и попробовать себя в древних ремёслах, услышать звуки курая и кубыза, ощутить себя частью башкирской культуры.

Особый накал страстей традиционно вызвали спортивные состязания. За Кубок Шульган-Таша в стрельбе из традиционного лука и за Кубок Урал-батыра по борьбе куреш соревновались команды Абзелиловского, Архангельского, Баймакского, Бурзянского, Дуванского, Зианчуринского, Караидельского, Кугарчинского, Куюргазинского, Мелеузовского, Стерлибашевского и Хайбуллинского районов, г. Сибай, Уфа, Кумертау.

Абсолютным победителем турнира по стрельбе из лука стал Ильфат Мурзагалин из Баймака. В личном зачёте среди женщин отличились Ильнара Нуруткулова (Бурзянский район) и Миляуша Халилова (Абзелиловский), среди мужчин — Гафур Рахмангулов (Баймакский) и Сынбулат Юлбердин (Бурзянский). В командном зачёте победу одержали лучники Баймакского района.

Не менее зрелищным был и турнир по национальной борьбе куреш на Кубок Урал-батыра. Среди юношей в своих весовых категориях победителями стали Рамазан Суярембетов, Вадим Каримов, Тагир Тайгунов, Сарвар Аннаев, Айгиз Кинзябаев, Ислам Суярембетов, Дамир Насретдинов, Искандер Арсланов (Стерлибашевский район), Айназ Халитов и Ильдар Халитов (Мелеузовский), Султан Минибаев (Баймакский). Среди мужчин сильнейшими признаны Арслан Султанбаев (Зианчуринский), Динар Латыпов и Эдуард Ишмурзин (Дуванский), Азамат Субхангулов (Стерлибашевский). В общей сложности суперфиналы соревнований собрали более 500 зрителей.

Организаторы благодарят администрацию Бурзянского района, Региональную общественную организацию «Спортивная федерация куреш Республики Башкортостан» в лице её президента Ильдара Муратова, радио «Юлдаш» и бессменного главного судью Кубка Шульган-Таш Азамата Рыскулова за помощь в проведении турниров.

Отдельной страницей фестиваля стала ярмарка ремесленников. В этом году в ней участвовали мастера из Бурзянского и Абзелиловского районов, городов Учалы, Уфы, Стерлитамака и Магнитогорска. Чего здесь только не было! Изделия из кожи, дерева и камня, украшения ручной работы, нагрудники, традиционные головные уборы, одежда с вышивкой и национальными орнаментами, кнуты по старинным технологиям, а также мыло, игрушки и травяные чаи.

Но главное — ремесленники не просто продавали свои изделия. Они щедро делились секретами мастерства: прямо на глазах у гостей создавали украшения, учили азам игры на курае и кубызе. Каждый мог прикоснуться к живой традиции.

По словам самих мастеров, «ШульганFest» стал для них важной площадкой. «Фестиваль одинаково важен и для туристов, которые приобщаются к культуре и истории родной республики, и для нас — мастеров и предпринимателей, у которых появляется возможность показать себя и свои товары», — делились они впечатлениями. Примечательно, что если раньше организаторам приходилось приглашать умельцев, то теперь они сами активно ищут возможности участвовать в фестивале.

Завершился праздник большим концертом в амфитеатре. На сцену вышли Расуль Карабулатов, Загир Исянчурин, Наркас Сиражетдинова, Нажиб Юлдашбаев, Азат Зиганшин, группа «Дервиш-Хан» и DJ Хан. Концерт собрал около двух тысяч человек — амфитеатр был полон!

Несмотря на сложное время, география фестиваля не сузилась. В Шульган-Таш приехали представители многих районов и городов Башкортостана, а также гости из Москвы, Екатеринбурга, Челябинска, Оренбурга, Сургута. Фестиваль подтверждает свой статус события всероссийского масштаба — недаром в 2023 году он занял почётное 3-е место в номинации «Лучшее этнокультурное событие» на международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. А сам музейный комплекс «Шульган-Таш» тогда же получил Гран-при как лучшая музейно-выставочная площадка для проведения турсобытий.

Директор музея-заповедника «Пещера Шульган-Таш» Фавзил Маликов так подвёл итог празднику:

«Этнофестиваль стал одним из узнаваемых культурных событий в сфере туризма. Летний ШульганFest приурочен к открытию нашего музея – 9 июля. Но день в день провести не получается, поэтому каждый год праздник проходит в разные дни июля. Наши гости это знают и заранее справляются, когда смогут приехать, чтобы застать и фестиваль, и успеть посетить пещеру, а может, и сплавиться по Белой. Благодаря спортивным турнирам музей стал объединяющей площадкой для батыров-курешистов и лучников. Мы рады, что сегодня наш комплекс — это не просто экспозиция, а многофункциональное пространство, которое продвигает историю, культуру и даже спорт республики. Отрадно, что ремесленники теперь сами выходят с нами на связь и стараются не упустить возможность участия на фестивале. Музей уже многим стал своим, родным».

«ШульганFest» — это праздник, где история оживает, спорт объединяет, а ремесло передаётся из рук в руки. Уже сейчас понятно: в следующем году гостей будет ещё больше. Ведь сюда хочется возвращаться. Фото: пресс-служба историко-культурного музея-заповедника "Пещера Шульган-Таш"