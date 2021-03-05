"Город мастеров"

На мероприятии присутствовали главы сельских поселений, председатель Совета МР Мишкинский район В. Сабиров, и секретарь представительного органа Т. Коледина. По традиции хозяева встретили гостей хлебом-солью и блинами.

Мастера-умельцы, чьи работы были выставлены на конкурсе, расположились в спортзале школы. Творения каждого из них – это произведение искусства, которые восхищают и радуют глаз.

Одна из участниц - Наталья Баймурзина «рисует» нитками. Берет иголку подбирает нитки и вышивает гладью марийские платья. Причем эскизы она заранее не создает, цветы сами складываются в процессе работы. «Талантливый человек – талантлив во всем» - это про Наталью.

Виолетта Игнатьева – настоящий мастер своего дела. Она – швея. Шьет красивые, модные платья для своих родных, знакомых и танцевального платья «Джаст данс». Она и дизайнер, и раскройщик, и сама себе манекенщица. В момент пандемии Виолетта шила своим односельчанам медицинские маски, которые многих спасли от опасной болезни.

Валентина Кумушаева вот уже 25 лет занимается катанием валенок. И отец, и мать ее были валяльщиками. Сколько пар валенок она скатала за это время, она затрудняется вспомнить. Они у нее получаются не только теплые, но и красивые. И никакая зима не страшна тем, кто их носит. Мастерица уже придумывает новый дизайн валенок для молодежи.

Азалия Калиева еще девочкой проявляла способности к рисованию. В 2017 году стала студенткой Бирского филиала БГУ факультета педагогики по профилю начальное образование и изобразительное искусство. В 2018 году за диптих «Такое далекое и близкое прошлое» стала лауреатом премии Совета городского округа города Уфы.

Валентина Янгуатова мастерица с талантом от Бога. Лучшая рукодельница деревни Сосновка по бисероплетению и вязанию. В ее работах очень много разных украшений: герданы, жгуты-колье, жгуты-браслеты, марийские украшения «такия-сога», вышитые камнями украшения. Валентина – призер районных, региональных конкурсов и фестивалей декоративно-прикладного искусства.

Марина Иванова – талантливая швея и вышивальщица деревни. Создает собственную коллекцию этноодежды в марийской традиции. Искусная мастерица шьет и вышивает шелковыми лентами национальную и сценическую одежду для коллектива художественной самодеятельности. Ее руками созданы костюмы для НАТ «Юго» и фольклорного ансамбля «Вуд толкын».

Вячеслав Айбашев, как и многие жители деревни Сосновка, занимается животноводством. В личном подсобном хозяйстве держит трех коров, быка и домашних птиц. Занимается продажей кисломолочных, молочных продуктов собственного производства. Жители деревни, постоянные клиенты в соседних городах охотно покупают у него свежее молоко, сметану, творог, масло.

Артем Айбердин - потомственный пчеловод. Управляться с пасекой научился у своего отца и еще ребенком мечтал продолжить его дело. В основном продукцию пчеловод реализует на ярмарках города Уфы. В продаже имеются также перга, прополис, воск и маточное молочко.

Алексей Иванов – талантливый баянист, хореограф, руководитель НАТ «ЮГО» и фольклорного ансамбля «Вуд толкын». В свободное от работы время плетет лапти. С появлением фольклорного ансамбля пришлось вспомнить про ремесло, которому в детстве научил его дед. Теперь он изготавливает лапти в качестве обуви для своего коллектива. Ведь очень важно сохранить традиции, передавать их детям и внукам. Его профессиональные навыки теперь перенимает их младший сын.

Ольга Николаевна Зайнакаева, жительница деревни Сосновка, очень интересная женщина с красивым и полезным увлечением – плетение из бумажной лозы. К рукодельным штучкам она всегда была неравнодушна, любит вязать спицами, крючком. Но плетение из бумажной лозы увлекло надолго. В ее руках ненужные газеты и журналы превращаются в шедевры. Плетёные из бумажной лозы изделия украшают дом Ольги Николаевны, дарят тепло, создают уют, радуют родственников и друзей.

Среди работ рукодельницы - различные по размеру и форме корзинки, сухарницы, подставки для пульта и под горячее, шкатулки, Свои изделия женщина дарит родным и друзьям, участвует в выставках.

Праздничное мероприятие украсили высупления НАТ «Юго» и фольклорного ансамбля «Вуд толкын».